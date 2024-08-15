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猴痘最新變種 多在異性戀間傳播

記者胡玉立／即時報導
猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。(美聯社)
猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)14日宣布猴痘(Mpox，又稱M痘)疫情再度進入全球衛生緊急狀態；與此同時，去年科學家在非洲剛果發現的猴痘病毒新亞型(Clade Ib)，被認為似乎是在異性戀者之間傳播；目前大多數病例可見於妓女、卡車司機等臨時工。生產治療猴痘藥物tecovirimat的SIGA科技公司醫療長法瑪(Jay Varma)表示，「性行為可能是主要驅動因素，其次是密切接觸者和家庭成員」。

紐約時報報導，2022年在美國等各地傳播的猴痘疫情病毒株多為第二分支(Clade IIb)，主要在男同性戀和雙性戀男性中傳播。美國疾病防治中心(CDC)稱，今年美國已出現約740例猴痘病例，是去年同期的兩倍多。德州大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)傳染病醫生珀爾(Trish Perl)認為，「目前美國人面臨的風險不高，但我們必須保持警惕」。

但法瑪指出，過去包括猴痘在內的疫情經驗告訴我們，疫情若失控最終可能會在世界各地出現；CDC自去年12月以來已兩次警告臨床醫生和公眾，對猴痘跡象保持警惕；「我真的認為北美、歐洲等地開始出現病例，只是時間早晚問題」。法瑪談到更致命的猴痘病毒亞型表示，「除非我們在各地投注心力控制疾病傳播，否則我們將始終處於風險中」。

專家表示，接種兩劑Jynneos猴痘疫苗，應可預防所有變種的病毒。Jynneos疫苗由丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic製造，2022年在美國和歐洲使用。多項研究表明，Jynneos疫苗引發出來抗體會減弱，可能一年內就檢測不到；但接種兩劑可有效預防嚴重疾病。不過，在美國，建議接種該疫苗的人，完成兩劑疫苗者不到四分之一。

猴痘 疫苗 疫情

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