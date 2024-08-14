邊境局被控歧視懷孕員工 逾千人集體訴訟 4500萬元和解

包含近1100名女性的集體訴訟，指控海關與邊境保護局歧視懷孕員工，現已達成4500萬元的和解。圖為一名女性員工訓練狗嗅出毒品。（路透）

代表海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP )員工的律師13日表示，一起包含近1100名女性的集體訴訟指控CBP歧視 懷孕員工，現已達成4500萬元的和解。律師指出，和解包括CBP同意實行改革的協議，以解決具歧視性的措施。

此案件於2016年向美國平等就業 機會委員會(U.S. Equal Employment Opportunity Commission)提起，指控CBP存在將懷孕的官員和農業專家安排至輕鬆工作崗位的普遍做法，投訴指出，CBP未給予懷孕員工繼續留在原職位的機會。

投訴指出，這一做法使懷孕的員工失去加班、周日或夜班加給和升遷的機會，此外，被安排至輕鬆職位的員工還必須交出他們的槍枝，而且在重新配槍前可能必須重新取得認證。

首席原告蘿伯塔·加博登(Roberta Gabaldon)在新聞稿中稱：「向同事和主管宣布懷孕的消息原本是開心的場合，但很快便清楚地顯示，這樣的消息並不受歡迎。只因為我懷孕了，就被假定我再也無法有效地做好我的工作。」

CBP沒有回應置評請求，該機構曾聲稱，將懷孕員工安排至輕鬆職位並非標準政策，並表示任何關於CBP輕鬆職位政策的誤解僅限於少數辦公室，而不是整個機構的政策。

勞工法律律師事務所總裁吉爾伯特(Gary Gilbert)，以及另一名代表員工的律師事務所合夥人賽勒斯(Joseph Sellers)表示，現在CBP將假定懷孕的員工可以勝任他們的工作，而不是被安排到輕鬆職位。

CBP將必須為員工做合理的配合措施，例如確保有適合懷孕女性的制服可穿，另外還將安排輕鬆職位政策如何實施的訓練，以及三年的執行期，這期間如果律師聽到客戶反映問題仍持續，可以回頭向平等就業機會委員會投訴。

吉爾伯特表示，這項和解不僅有利於本次參與集體訴訟的女性，還將讓未來懷孕的女性不再面臨相同的問題。