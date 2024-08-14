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最新民調顯示 賀錦麗幾乎所有搖擺州都領先川普

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最新民調顯示 賀錦麗幾乎所有搖擺州都領先川普

中央社華盛頓14日綜合外電報導
今年總統大選兩位候選人川普與賀錦麗。美聯社
今年總統大選兩位候選人川普與賀錦麗。美聯社

根據今天公布的民調，在7大搖擺州中，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）目前在其中6州領先共和黨對手川普，或是打成平手。

「國會山莊報」（The Hill）及「富比世」（Forbes）報導，無黨派網站 「庫克政治報告」（The Cook Political Report）今天公布搖擺州預估調查，這份民調在7月26日及8月2日間進行，詢問了2867位可能投票的選民。

民調顯示，一對一情況下，在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、北卡、賓州及威斯康辛7大搖擺州，賀錦麗以48%的支持度，整體上領先川普（47%）1個百分點。

在賓州，賀錦麗以49%的支持率，領先川普的48%，有3%的選民尚未決定。在密西根州，賀錦麗（49%）則領先川普（46%）3個百分點，有5%的未決定選民。

另在威斯康辛州，賀錦麗與川普的支持率分別為49%及46%，同樣差距3個百分點，有5%選民未決定投誰。在喬治亞州，賀錦麗和川普的支持率同樣是48%，有4%的未決定選民。

在亞利桑納州，賀錦麗領先川普2個百分點（48%比46%，6%選民未決定）。賀錦麗在北卡則以48%比47%，領先1個百分點，有6%的未決定選民。

內華達州是川普唯一占優勢的搖擺州，領先賀錦麗3個百分點。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賀錦麗 川普 搖擺州

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