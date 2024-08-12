流血不止卻不救 逾百起急症孕婦遭醫院因墮胎禁令拒收
美聯社調查發現，2022年以來，全美各地至少已發生百餘起急症孕婦遭醫院拒收或草率應付的案例，有些孕婦甚至已流血不止或已開始分娩。
美聯社12日報導，還不到30歲的凱莉·舒曼(Kyleigh Thurman)當初因為胎兒異位、血流不止，痛得快死，而趕到德州一所醫院的急診室，醫生給她一本流產手冊，勸她「任其自然」後，就讓她出院。三天後，還在流血的舒曼再度求診，醫生才給他打墮胎針，但為時已晚，受精卵穿破輸卵管，破壞了她的生殖系統。
她上周透過生育權中心訴請政府調查，Ascension Seton Williamson醫院是否違反2023年2月急救急症孕婦法規。
最高院2年前推翻羅訴韋德判決，拜登政府只好制定「拯救孕婦生命」的墮胎法規，規定醫院不能見死不救，德州政府不服提出上訴，最高法院今夏拒絕受理。
聯邦政府正在調查各地醫院可能有違規拒收孕婦的案例，包括佛州和德州各有一名病患無奈只好在公廁內流產；阿肯色某孕婦因急診室拒收，敗血症休克，胎兒死亡；四名胎兒異位孕婦無法及時受到治療，其中加州的孕婦在急診室等了9個小時，最後非得輸血不可。
醫生說，超音波檢查不見得都能斷定懷孕位置。荷爾蒙檢查、流血、懷孕陽性反應、超音波照出子宮無受孕跡象，都可能是異位懷孕。華府婦產科醫生阿諾德(Kate Arnold)說，「無法100%確定，這才是惱人之處。」
德州「生命權」組織領導人席格(John Seago)說，德州法律不會追究為胎兒異位孕婦墮胎的醫生，即使診斷錯誤，也不會受到起訴。但曾在達拉斯醫院急診室任職的醫生漢娜·戈登(Hannah Gordon)說，德州法律「絕對」會讓醫生害怕，不敢治療孕婦。她曾親眼看到婦產科醫生延誤處理胎兒異位案例，連自己都是去年搬離德州後才敢懷孕。
加州、內布拉斯佳、阿肯薩斯和南卡州急診室醫生都曾因為未能檢查胎兒心跳或讓已經在分娩狀態的產婦出院，導致產婦在家或救護車上產子。
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