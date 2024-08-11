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紐約律師花9美元買「賀華配」網域 出售賺到1.5萬

編譯羅方妤／即時報導
副總統賀錦麗（右）選擇明尼蘇達州州長華茲作為副手。（路透）
副總統賀錦麗（右）選擇明尼蘇達州州長華茲作為副手。（路透）

美國廣播公司（ABC）新聞報導，副總統賀錦麗6日選擇明尼蘇達州州長華茲作為副手後數小時，紐約商標律師埃什（Jeremy Greene Eche）當初在2020年以9美元購入的「賀華配」網域HarrisWalz.com，就以1萬5000美元的價格出售，賺了一筆「大選財」。

埃什告訴ABC新聞，其實他早在2020年大選前後就購買了多個網域，特別關注未來可能參選總統大選的候選人。他說：「所以，我查閱了我能想到的每位中心地帶的州長和參議員。我得到一票中西部政治人物。」

除了「賀華配」網域HarrisWalz.com，埃什也購買了賀錦麗和伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzger）競選組合，以及她與賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）組合為名的網域。他指出，由於外界預期賀錦麗會選擇賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）為副手，他也試圖購買「賀夏配」網域HarrisShapiro.com，但這個網域已被購買或註冊。

埃什說：「當您開始購買這些網域名時，您只需要盼望自己會中大獎。」

埃什共有超過一打和2024年選戰有關的網域名，每個網域名都需要每年更新並支付少量費用。

其實，埃什在2016年大選選戰期間也以同樣方式發了一筆財。當時前國務卿喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）選擇維吉尼亞州聯邦參議員肯恩（Tim Kaine）為副手。埃什也是以1萬5000美元的價格出售自己持有的網域ClintonKaine.com。

科技媒體「連線」（Wired）當時報導，網域ClintonKaine.com當時的買家是川普2020年大選競選團隊數據和數位營運資深顧問帕斯凱爾（Brad Parscale）。這個網域之後被用來宣傳關於民主黨競爭對手的負面訊息。不過，埃什表示他在出售時並不知道買家身分。

賀錦麗 參議員 賓州

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