湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

猶他州拱門國家公園內的著名地標雙拱岩原來的樣貌。(美聯社)

猶他州 南部拱門國家公園(Arches National Park)的著名地標雙拱岩(Double Arch)，8日坍塌，幸而沒有人受傷。

國家公園管理局官員相信，由於附近鮑威爾湖(Lake Powell)水位出現變化，加上湖水波浪的衝擊侵蝕，導致岩石坍塌。

拱門國家公園位處橫跨猶他州與亞利桑納州 的格蘭狹谷保護區(Glen Canyon National Recreation Area) 內，負責人科恩斯(Michelle Kerns)發聲明指出，這次塌陷提醒人們要保護該湖周圍的地質資源。

她表示，這些天然拱門的特徵與壽命，會因為人為的干預而受影響及破壞。

拱門國家公園位於猶他州靠近摩押鎮(Moab)處，面積309平方公里，園內最高處象峯海拔1753公尺，保存了2000座天然岩石拱門，包括這次坍塌的世界知名雙拱門。

每年約有85萬訪客，有些人來此地是為了研究地質學，或者是對大自然的演變感興趣。當然更多的人只是為了親眼目睹世界聞名的拱門。

這些拱門由1億9000萬年前的納瓦荷砂岩形成，起源於三疊紀晚期至侏羅紀早期，是經過億萬年以來，細粒砂岩經歷了天氣、風雨的侵蝕而形成。公園內不只有拱門，還有為數眾多的大小尖塔、基座和平衡石等奇特的地質特徵。

本地最初於1929年4月12日被指定為國家歷史遺蹟，1971年11月12日成為國家公園。自1970年以來，已有42座拱門因侵蝕作用而倒塌。

專家指出，拱石的成因為3億年前這裡曾是一片汪洋，海水消失以後又經過了很多年，鹽床和其他碎片擠壓成岩石並且愈來愈厚。之後，鹽床底部不敵上方的壓力而破碎，復經地殼隆起變動，加上風化侵蝕，一個個拱形石頭就形成了。