抗衡Temu低價策略 亞馬遜積極吸引中國賣家進駐

美國電商巨頭亞馬遜為了提振業務，正積極在中國尋找賣家。路透

美國電商 巨頭亞馬遜 為了提振業務，正積極在中國尋找賣家，除了在中國設立據點，還舉行面向賣家的研討會。此舉是為了對抗以低價為優勢的中國電商Temu等對手，增加具有價格競爭力的商品。

日經中文網9日報導，7月底亞馬遜在中國廣東省深圳市舉辦了面向電商賣家的活動「2024亞馬遜全球開店品牌出海高峰論壇」，發出「推動中國品牌走向世界」的呼籲。

報導指出，亞馬遜一直在中國削減面向普通消費者的業務，2019年關閉中國國內的電商服務，最近更結束電子書服務kindle。但同時，亞馬遜正在加強開拓中國賣家，作為境外電商商品供應地。

2024年亞馬遜在中國湖北省武漢市和河南省鄭州市新設辦事處。包括周邊城市等在內，為各地的賣家服務，還力爭與地方工廠等中小賣家開展新合作。他們主打即使是沒有出口或品牌打造經驗的企業，也可以利用亞馬遜的物流網等資源向全球消費者推銷商品。

除此之外，亞馬遜也經營微信 官方帳號，面對有意入駐的人，通過現場直播舉行研討會，徵集賣家。亞馬遜中國區副總裁邱勝5月時對中國媒體表示，2024年將舉行數十次活動，對象涵蓋數千名賣家。

報導還指出，亞馬遜也著手建構壓低包裹價格，將中國商品直送美國的機制。報導引述美國媒體指出，從今年夏天開始亞馬遜與中國零售商簽訂新的合約，以便讓低價的日用品和服裝直接配送到美國消費者手上。原本商品是通過亞馬遜的物流系統進行配送，但通過直接配送，有望取得降低成本的效果。

報導說，亞馬遜急於在中國開拓賣家，是為了因應中國低價電商Temu和SHEIN的崛起。提供賣家數據分析服務的美國Jungle Scout對1000名美國消費者進行調查，結果顯示，網購時，優先上亞馬遜搜尋商品的人在今年4至6月為52%，比2前年減少了9個百分點。

美國調查公司Global Wireless Solutions的數據顯示，2023年美國消費者使用亞馬遜應用程式的時間為每天11分鐘；Temu則長達22分鐘。Temu透過頻繁發放優惠券來吸引年輕消費者。

亞馬遜今年第2季的財報顯示，線上銷售成長減緩，執行長賈西（Andy Jassy）在本月1日的財報說明會上指出，消費者正尋找更便宜的購買選項。而為了增加低價商品的種類，中國賣家就成為重要的供應商。除了亞馬遜，新加坡Sea運營的「Shopee」也通過微信轉播研討會，致力於吸引有意進入東南亞市場等的中國賣家。

而正好中國面臨內需乏力，積極擴大跨境電商的出口。報導引述中國海關總署的數據，中國2023年跨境電商的出口額達到2617億美元，與2018年相比增至2.8倍。按目的地來看，美國最多，占37%。包括Temu、阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）在內的中國電商積極擴大跨境電商業務，推高出口額。