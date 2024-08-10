我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

巴奧女足／美國1比0擊敗巴西 奪奧運歷史上第五金

路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人

編譯吳孟真／綜合外電
消息指出，思科最早將於14日公布第4季財報時，宣告第二輪裁員計畫。路透
消息指出，思科最早將於14日公布第4季財報時，宣告第二輪裁員計畫。路透

網路設備巨人思科（Cisco）據傳預計在今年第二輪裁員行動中，裁減數千名人力，將業務焦點轉向如網路安全和人工智慧（AI）等高成長領域。

路透獨家報導，截至去年7月的的會計年度，思科員工人數尚有約8.5萬人。消息人士指出，思科最早將於14日公布第4季財報時，宣告第二輪裁員計畫，受影響人力可能與2月裁員時的4,000人相當，或更多。

消息傳出，思科股價聞訊下挫，9日收盤跌近1%。思科股價今年來已跌逾9%。

儘管AI近來為一些科技領域注入成長，傳統資訊科技大廠受惠程度卻有所不及。如同這些企業，思科透過縮減人力來應付需求不均的情形，並藉此降低成本，以彌補在AI領域的鉅額投資

身為全球最大伺服器和交換機製造商，思科正設法解決主要營業項目需求疲弱且供應鏈受限的情況。這促使思科將業務多樣化，例如在3月完成以280億美元收購網絡安全公司Splunk的交易，透過提升訂閱制的業務，減少對一次性設備銷售的依賴。

思科還致力於將AI產品納入其產品和服務，並在5月重申AI產品訂單在2025年達到10億美元的目標。

該公司也在6月推出10億美元的基金，投資在Cohere、Mistral AI和Scale AI等AI新創公司。思科當時表示，已在過去幾年收購和投資20個以AI為重點的項目。

Layoffs.fyi網站的數據顯示，今年已有393家科技公司共裁員逾12.6萬人。英特爾（Intel）上周宣布，為抗衡疲軟的銷售，預計裁員1.5萬人力；戴爾科技（Dell Technology）也將在重組銷售團隊的同時，裁減人力。

AI 裁員 投資

上一則

拜登任期將屆盼留政治遺產 致力平息以哈、蘇丹戰火

下一則

抗衡Temu低價策略 亞馬遜積極吸引中國賣家進駐

延伸閱讀

賀錦麗反攻邊境議題 諾增數千人力嚴打芬太尼和人口販運

賀錦麗反攻邊境議題 諾增數千人力嚴打芬太尼和人口販運
曾製作好萊塢賣座鉅片 派拉蒙撙節開支擬裁減2千名美國員工

曾製作好萊塢賣座鉅片 派拉蒙撙節開支擬裁減2千名美國員工
分析師：英特爾裁員 AMD將得利 乘機搶市占

分析師：英特爾裁員 AMD將得利 乘機搶市占
路透：賀錦麗比拜登更獲非裔青睞 川普白人支持率略升

路透：賀錦麗比拜登更獲非裔青睞 川普白人支持率略升

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
丕優研究中心民調顯示，72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法。圖為紐約華人舉著美、中兩國國旗在曼哈頓參與亞太裔傳統月遊行。(記者許君達／攝影)

丕優：僅41%華裔對中國抱正面看法、多數自認實現美國夢

2024-08-07 20:20

超人氣

更多 >
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？
五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症

五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症
73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」

73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」
抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚