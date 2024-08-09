美中關係緊張 姊妹城市進退兩難

印第安納州卡梅爾市最近終止與中國湖北省襄陽市的姊妹市關係。(美聯社)

美、中關係緊張，大多數民調 指美國民眾對中國觀感不佳，各城市與中國都市結為姊妹市一度被視為友好、創造就業 與投資 的行為，目前面臨的反對壓力愈來愈高漲；有的美方城市切斷與中國城市的姊妹市關係，認為可減少中國共產黨的影響力；但別的城市則認為保持關係對理解文化很重要，使得美、中城市關係進退兩難。

「南華早報」9日報導，印地安納州通過新州法，禁止州內城市與新與中方城市締結姊妹市關係，自7月1日生效。人口10萬1000人的卡梅爾市(Carmel)因此結束與中國湖北省襄陽市的姊妹市關係，市長芬坎(Sue Finkam)指出，這樣中國共產黨就無法再影響她的城市。

但65哩外，人口5萬1000人的哥倫布市(Columbus)認為要維持下去；市長佛頓(Mary Ferdon)認為，結為姊妹市的用意、宗旨在促進兩種文化能有更廣的理解，實在很重要。

美、中城市、州省締結姊妹關係，一度被視為就業及投資的來源，目前卻面臨美方的質疑；畢竟兩國關係跌到谷底，民調另指出，五分之四的美國人對中國為觀感不佳。

在國家等級，共和黨聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)、聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)都提出「姊妹市透明法案」(Sister City Transparency Act)，以國家安全為由，用意在審核一切國家等級以下的結盟關係。

33州去年提出81條法案，限制中國國民購買州內土地；為數更多的社區也以國家安全、貿易機密為考量，阻止中國投資購買軍事設施附近的土地，全美軍事設施數目約4000。

拉諾瓦大學(Villanova University)政治學助理教授塞利格森(Deborah Seligsohn)表示，美國目前該向中國學習的程度，正如中國向美取經，但美方對兩國城市文流、關係設限，彷彿只該中方向美方示好。