「布朗」傻傻分不清？川普搞錯賀錦麗前男友 慘遭打臉

前舊金山市長威利．布朗(中)。（美聯社）

前總統川普 8日講了一個讓人瞠目結舌的故事，說他曾和副總統賀錦麗 昔日男友、前舊金山市長威利．布朗（Willie Brown）同乘直升機並差點墜機，布朗還說了不少賀錦麗壞話。但川普話說完不久，高齡90歲的布朗就澄清自己從未和川普同乘過直升機。事實是，前加州 州長傑利．布朗（Jerry Brown）曾在2018年與川普同機；現年86歲的傑利．布朗特別透過發言人表示，那次「既沒有緊急迫降，也沒有討論賀錦麗。」

威利．布朗是黑人，傑利．布朗是白人。

現年56歲的加州州長紐森 (Gavin Newsom) 當年也在同一架直升機上；得知川普「搞錯布朗」，紐森大笑道，「根本胡說八道。」他說：「我與傑利．布朗和川普同搭直升機，但直升機沒有墜落，倒是川普多次提到有可能墜機。我們談到過其他人，但沒人談到賀錦麗。」紐森指稱，川普在記者會上說出烏龍故事，是面對賀錦麗驚人氣勢而生的「絕望之舉」。

川普8日在佛州海湖莊園記者會，面對媒體提到有關賀錦麗和威利．布朗的昔日關係、賀錦麗的政治生涯是否受此影響時，做出前述烏龍答覆。

賀錦麗1994年和1995年仍是阿拉米達郡檢察官時，曾與時任加州議會（California State Assembly）議長威利．布朗交往；兩人年齡相距30歲。

川普當場答道，「哦，我和布朗很熟，我還和他一起搭過下墜的直升機。」「我們以為那可能就是人生終點；我們搭直升機一起前往某地，然後緊急迫降。那不是什麼愉快的著陸。」川普還說：「我很多年沒見到他了。但他說過很多有關賀錦麗的可怕的事。他對賀錦麗有過重要影響；但那時他不太喜歡她。」

威利．布朗獲知川普說法後，立即在舊金山一家餐廳澄清表示，這整個故事都是假的。他從未與川普一起坐過直升機；他也從未在任何一次直升機飛行中差點喪命；他始終是賀錦麗的忠實支持者。