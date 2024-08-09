我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

「布朗」分不清？川普搞錯賀錦麗前男友 慘遭打臉

「布朗」傻傻分不清？川普搞錯賀錦麗前男友 慘遭打臉

記者胡玉立／即時報導
前舊金山市長威利．布朗(中)。（美聯社）
前舊金山市長威利．布朗(中)。（美聯社）

前總統川普8日講了一個讓人瞠目結舌的故事，說他曾和副總統賀錦麗昔日男友、前舊金山市長威利．布朗（Willie Brown）同乘直升機並差點墜機，布朗還說了不少賀錦麗壞話。但川普話說完不久，高齡90歲的布朗就澄清自己從未和川普同乘過直升機。事實是，前加州州長傑利．布朗（Jerry Brown）曾在2018年與川普同機；現年86歲的傑利．布朗特別透過發言人表示，那次「既沒有緊急迫降，也沒有討論賀錦麗。」

威利．布朗是黑人，傑利．布朗是白人。

現年56歲的加州州長紐森 (Gavin Newsom) 當年也在同一架直升機上；得知川普「搞錯布朗」，紐森大笑道，「根本胡說八道。」他說：「我與傑利．布朗和川普同搭直升機，但直升機沒有墜落，倒是川普多次提到有可能墜機。我們談到過其他人，但沒人談到賀錦麗。」紐森指稱，川普在記者會上說出烏龍故事，是面對賀錦麗驚人氣勢而生的「絕望之舉」。

川普8日在佛州海湖莊園記者會，面對媒體提到有關賀錦麗和威利．布朗的昔日關係、賀錦麗的政治生涯是否受此影響時，做出前述烏龍答覆。

賀錦麗1994年和1995年仍是阿拉米達郡檢察官時，曾與時任加州議會（California State Assembly）議長威利．布朗交往；兩人年齡相距30歲。

川普當場答道，「哦，我和布朗很熟，我還和他一起搭過下墜的直升機。」「我們以為那可能就是人生終點；我們搭直升機一起前往某地，然後緊急迫降。那不是什麼愉快的著陸。」川普還說：「我很多年沒見到他了。但他說過很多有關賀錦麗的可怕的事。他對賀錦麗有過重要影響；但那時他不太喜歡她。」

威利．布朗獲知川普說法後，立即在舊金山一家餐廳澄清表示，這整個故事都是假的。他從未與川普一起坐過直升機；他也從未在任何一次直升機飛行中差點喪命；他始終是賀錦麗的忠實支持者。

2018年川普與時任州長傑利布朗及當選新任州長的紐森搭直升機的目的，是視察加州天堂鎮（Paradise）致命森林火災的損失。

前加州州長傑利．布朗。(美聯社)
前加州州長傑利．布朗。(美聯社)

川普 賀錦麗 加州

上一則

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

下一則

國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

延伸閱讀

網路賭盤看好賀錦麗入主白宮 勝選機率超車川普

網路賭盤看好賀錦麗入主白宮 勝選機率超車川普
共和黨轟華茲從軍履歷「誇大」 賀錦麗競選總統官網悄悄修正簡傳

共和黨轟華茲從軍履歷「誇大」 賀錦麗競選總統官網悄悄修正簡傳
退選後首受訪 拜登：若川普敗選，我沒把握能和平轉移政權

退選後首受訪 拜登：若川普敗選，我沒把握能和平轉移政權
民調：賀錦麗領先川普5個百分點

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
索拉里指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。(取材自YouTube影片畫面)

護士罹病臉上布滿腫瘤與疤痕 遭西南航空趕下機

2024-08-03 03:10
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04

超人氣

更多 >
12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場
機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做
不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科
德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉

德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉
馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億