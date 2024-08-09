新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

涵蓋汽車、食品、住房或醫療保健等個人消費開支，麻州稱冠全美。(路透)

美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)公布全美各州的個人消費開支(Personal consumption expenditures, PCE)排行榜，結果發現，新澤西州 排名第五，比緊鄰經濟強州紐約州 的人更會花錢。紐約州排名第七。

個人消費開支是衡量消費者支出的指標，涵蓋汽車、食品、住房或醫療保健；美國經濟分析局報告當中的個人消費開支包括商品和服務支出、以及這些商品和服務的價值， PCE 數據可能影響與業務產品、招聘和投資相關的決策。

最新排行榜是彙整各州支出總額以及人口而進行個人消費支出指數評分。

根據評估，個人消費開支前三名是麻州 、康州、新罕布夏州，之後則依序為加州、新澤西州、馬里蘭州、紐約州、華盛頓州、科羅拉多州、維吉尼亞州。

新澤西州的PCE指數為8.3，低於麻州的10、康州的8.57。新州緊鄰紐約市，對其高昂生活成本和住房支出造成影響，該州致力在製藥、金融和交通運輸領域投資，進一步強化多元化經濟。

新州的長年芳鄰紐約州排名第七，PCE指數得分7.956；這個經濟強州以紐約市為金融和文化中心，紐約市生活成本很高，昂貴的房地產價格和生活成本使得房屋支出相當可觀，紐約人也在醫療服務、健康保險以及百老匯和眾多博物館等充滿活力的藝文領域花費大量資金。

同樣位於美國東北地區的入榜州還包括麻州、康州、新罕布什爾州、馬里蘭州、維吉尼亞州。

其中，麻州PCE指數10 分遙遙領先。該州大學林立，全州對教育進行大量投資，此外，在發達的醫療保健系統和麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)等著名醫院影響下，麻州有可觀的醫療保健支出。

康州PCE 指數得分 8.57 ，排名第二，擁有好幾家大型保險公司，打造強大金融服務業；此外，格林威治(Greenwich)和史丹福(Stamford)等地昂貴的房地產行情和生活成本導致住房支出可觀。