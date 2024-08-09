我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧拳擊╱性別爭議未歇 哈利夫擊敗中國楊柳奪冠

美股上揚 差點完全收復本周所有跌幅

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

編譯周芳苑／即時報導
涵蓋汽車、食品、住房或醫療保健等個人消費開支，麻州稱冠全美。(路透)
涵蓋汽車、食品、住房或醫療保健等個人消費開支，麻州稱冠全美。(路透)

美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)公布全美各州的個人消費開支(Personal consumption expenditures, PCE)排行榜，結果發現，新澤西州排名第五，比緊鄰經濟強州紐約州的人更會花錢。紐約州排名第七。

個人消費開支是衡量消費者支出的指標，涵蓋汽車、食品、住房或醫療保健；美國經濟分析局報告當中的個人消費開支包括商品和服務支出、以及這些商品和服務的價值， PCE 數據可能影響與業務產品、招聘和投資相關的決策。

最新排行榜是彙整各州支出總額以及人口而進行個人消費支出指數評分。

根據評估，個人消費開支前三名是麻州、康州、新罕布夏州，之後則依序為加州、新澤西州、馬里蘭州、紐約州、華盛頓州、科羅拉多州、維吉尼亞州。

新澤西州的PCE指數為8.3，低於麻州的10、康州的8.57。新州緊鄰紐約市，對其高昂生活成本和住房支出造成影響，該州致力在製藥、金融和交通運輸領域投資，進一步強化多元化經濟。

新州的長年芳鄰紐約州排名第七，PCE指數得分7.956；這個經濟強州以紐約市為金融和文化中心，紐約市生活成本很高，昂貴的房地產價格和生活成本使得房屋支出相當可觀，紐約人也在醫療服務、健康保險以及百老匯和眾多博物館等充滿活力的藝文領域花費大量資金。

同樣位於美國東北地區的入榜州還包括麻州、康州、新罕布什爾州、馬里蘭州、維吉尼亞州。

其中，麻州PCE指數10 分遙遙領先。該州大學林立，全州對教育進行大量投資，此外，在發達的醫療保健系統和麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)等著名醫院影響下，麻州有可觀的醫療保健支出。

康州PCE 指數得分 8.57 ，排名第二，擁有好幾家大型保險公司，打造強大金融服務業；此外，格林威治(Greenwich)和史丹福(Stamford)等地昂貴的房地產行情和生活成本導致住房支出可觀。

麻州 新澤西州 紐約州

上一則

30年期貸款利率降至6.47% 1年來最低

延伸閱讀

部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態

部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態
紐約州長霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券

紐約州長霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券
李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例

李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例
國學名家于丹教授 新州演講受歡迎

國學名家于丹教授 新州演講受歡迎

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
索拉里指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。(取材自YouTube影片畫面)

護士罹病臉上布滿腫瘤與疤痕 遭西南航空趕下機

2024-08-03 03:10
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04

超人氣

更多 >
12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場
飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你

飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你
機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做
德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉

德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉
不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科