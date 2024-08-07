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國會擬禁中製無人機 救難人員：美製難比大疆貨

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國會擬禁中國製無人機 救難人員抵制：美貨難比大疆產品

記者胡玉立／即時報導
中國無人機製造商大疆在聖母峰尼泊爾一側創造民用無人機6191.8米高海拔運輸紀錄。大疆在全球市占率超過七成，但近年被美國政府以國安為由盯上，先後名列商務部出口管制名單、財政部限制投資名單及國防部中企黑名單。(新華社)
中國無人機製造商大疆在聖母峰尼泊爾一側創造民用無人機6191.8米高海拔運輸紀錄。大疆在全球市占率超過七成，但近年被美國政府以國安為由盯上，先後名列商務部出口管制名單、財政部限制投資名單及國防部中企黑名單。(新華社)

國會打算明令禁止新型中國製大疆創新(DJI)無人機在美銷售，各地急難救助人員和農民紛紛發起行動抵制禁令，指美國製無人機技術和能力，遠比不上DJI無人機；這些忠實用戶成為大疆創新公司在美遊說對抗國會禁令的最大助力。華爾街日報報導，這顯示美國尚未準備好擺脫對中國製無人機的依賴。

DJI無人機被共和、民主兩黨、軍方和聯邦監管機構貼上「有國家安全風險」標籤；政府對DJI無人機徵收關稅，禁止聯邦機構使用DJI無人機。眾院立法禁止新型號DJI無人機取得在美通訊網路下飛行所需許可證；眾院法案發起人、共和黨眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)表示，「美國必須結束對共產主義中國的依賴，建立美國無人機工業基石」。

參院上周推出其中國無人機禁令版本，中國無人機製造商Autel Robotics也被包括在內，禁令還納入協助急難人員購買美國無人機的撥款計畫。

不過，當前美國企業、地方政府和業餘無人機市場，DJI市占率高達70%至90%。總部位於中國深圳的大疆創新表示，「把無人機最大製造商逐出市場，美國無人機生態系統將因此出現真空狀態。」大疆指稱，禁令可能對美國造成數十億元損失，影響數以千計就業機會。

大疆鼓吹忠實用戶要求民選官員出面阻止禁令，並資助成立「無人機倡議聯盟」(Drone Advocacy Alliance)結合反對禁止中製無人機法案的組織，許多參議員直接面臨公共安全代表和農民的擔憂。

堪薩斯州勞倫斯市警局目前使用20架DJI無人機及其他中國品牌無人機，尋找失蹤兒童、追捕試圖逃脫的暴力犯罪者。該警局無人機團隊協調員芬內利 (Drew Fennelly)說：「我們只是想要最好的技術，以最合理價格保證民眾安全；美國製無人機技術，尚未趕上中國製無人機。」

無人機買家表示，美國無人機供不應求，有時需等待將近五個月才能買到，DJI無人機卻可立即購買。

佛州無人機製造商Censys Technologies執行長佩洛特（Trevor Perrott）表示，「美國無人機公司準備好填補空白嗎？我們還沒準備好。但為長遠利益著想，我們很可能非得撕掉大疆這個OK繃不可」。

大疆運載無人機在珠峰南坡昆布冰川進行物資運輸測試。(新華社資料照片)
大疆運載無人機在珠峰南坡昆布冰川進行物資運輸測試。(新華社資料照片)

眾院 暴力犯罪 華爾街

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