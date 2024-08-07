國台辦新增「懲治台獨分子專欄」白宮一句話回應

中國國台辦和公安部開闢懲治台獨頑固分子專欄，白宮發言人尚皮耶不評論中方最新行動，重申美國的「一個中國」政策不變。(路透)

中國國台辦和公安部開闢懲治台獨頑固分子專欄，持續推動反獨促統；白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）7日在例行記者會不評論中方最新行動，重申美國的「一個中國」政策不變。

中國國台辦網站上線名為「依法懲治台獨頑固分子」的專欄，臚列台灣副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及民進黨立法院黨團總召柯建銘等10人的台獨頑固分子清單，網站還提供用以檢舉台獨人士的電子郵件信箱。

中國公安部網站也在政策文件表列中，新增「依法懲治台獨頑固分子」一項，包含台獨分子清單及法律文件內容。

國台辦今年6月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或10年以上有期徒刑等。

記者詢問，有人形容中方最新行動為獵巫，美國政府是否同意這項做法？

尚皮耶說，美國的政策沒有改變，也會持續執行一中政策 ，但美方不評論中方最新行動。

美國向來主張致力恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，並表示這與中方的一中原則 不同。