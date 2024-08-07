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分析：回歸對台戰略模糊 不符合美新政府利益

中央社華盛頓6日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗。路透
民主黨總統候選人賀錦麗。路透

美國政治學者認為，民主黨總統候選人賀錦麗似乎比較不願意充分承諾美國會保衛台灣，對手川普也是如此。但在新冷戰格局下，回歸傳統對台戰略模糊可能不再符合美國利益。

「外交家」（The Diplomat）雜誌今天刊登新澤西拉馬波學院（Ramapo College of New Jersey）政治學教授陳鼎（Dean P. Chen）撰寫的評論文章指出，美國總統拜登多次重申，將會派美軍保衛台灣不遭中國軍事侵略，不過可能的賀錦麗（Kalama Harris）政府在這方面的立場恐有所倒退。

陳鼎指出，2022年9月賀錦麗視察停靠日本橫須賀軍港的驅逐艦霍華德號（USS Howard），被記者問到台灣時，她只給了模糊的答覆。由於在那之前數日，拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，才重申美國堅定支持台灣，並且保證一旦台灣海峽有事將會軍事介入，這使得她的說法更令人印象深刻。

文章寫道，當時賀錦麗表示：「台灣是個充滿活力的民主政體，從科技、衛生到其他層面上對全球做出貢獻，美國將繼續深化我們的非官方關係。」

陳鼎指出，賀錦麗表述的對台立場與拜登政府並無二致，但值得注意的是，在美國將如何因應台海危機方面，她沒有詳細說明。

被問到拜登才剛承諾軍事介入以保衛台灣的時候，賀錦麗給了不好理解的回答說：「就國際規則和國際規範的角度而言，這種關係和聯盟植基於諸如主權和領土完整等共同原則，也跟我們對所有這些國家的安全與繁榮所作承諾有關。」

儘管賀錦麗的內政與外交政策綱領仍在成形中，判斷她對台海的立場走向仍言之過早，但是相較於拜登對這項議題立場清晰，賀錦麗2022年9月不精確答覆記者提問一事，就不應該掉以輕心。

從這個角度來看，她2022年就美國是否出兵護台一事語帶保留，可能意味著與拜登的立場稍有分歧，或許會回歸戰略模糊的較傳統走向，而這也是前總統歐巴馬和之前歷屆美國政府的政策。

陳鼎表示，賀錦麗的對手、共和黨總統候選人川普，同樣拒絕直接答覆一旦再度入主白宮是否會出兵助台。他主張，透露明確立場將削弱對北京談判的能力。川普的副手范斯（J.D. Vance）基本上贊同他的想法。

在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）7月刊登的訪談中，川普表示：「台灣搶走我們的晶片生意，我的意思是，我們有多麼愚蠢？他們搶走我們所有的晶片生意。他們超級有錢。」

陳鼎表示，猶如韓國與日本的情況一樣，川普似乎認為，美國的安全保障只讓對方得利，因此他要求台灣得付保護費說：「台灣應該為我們的防衛付費。你知道的，我們跟保險公司沒兩樣。」

川普還質疑美國防衛台灣的能力說：「台灣遠在9500英里外，距離中國僅68英里。」

陳鼎認為，明年元月不管是賀錦麗或川普上台，美中競爭只會加劇。在美國，兩黨之間大體上已經形成一項約定俗成的共識，將中國視為對美國國家利益和民主價值所構成的最大威脅和挑戰。

他認為，美國不太可能降低對台灣的支持。不管誰勝出，新白宮團隊在如何以最佳姿態抗中挺台的議題上自有其觀點，不過最終他們勢必也得接受國際戰略現實的條件。

陳鼎寫道，在新冷戰格局之下，考量到美中已深陷攸關影響力、價值與科技的激烈權力競逐之中，回歸傳統的對台戰略模糊政策，可能不再符合美國利益。

賀錦麗 川普 拜登

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