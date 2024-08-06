我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧跳水╱全紅嬋女子10米台成功衛冕 陳芋汐銀牌

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

編譯林奇賢／綜合外電
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

相比其他國家，美國人以開大車、餐點分量大、外帶咖啡大而著稱。在近代絕大多數時間，美國人也都住在坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。

CNN報導，在存了幾年的錢後，Jordyn Carias和她的伴侶終於在上月買房，為了不讓總價太高，他們必須買坪數比較小的物件。她說：「我們對第一個家有很多要求，但在考量了價格範圍後，我們必須重新評估。」

過去半世紀的多數時間裡，獨棟住宅的坪數持續增加。根據美國人口普查局的數據，1973年已完工的獨棟住宅面積中位數為1,525平方呎，到了2015年，這個數字增至2,467平方呎。

但隨著房價大幅上漲，這種大房子不再受到青睞。於是建商改變了策略，蓋更多坪數較小的房子，鎖定首購的客群，2023年，獨棟住宅面積中位數反而縮小成2,233平方呎，較2015年的高點滑落9%。許多正式的餐廳和額外的房間不見了。

Jordyn Carias和她的伴侶，最終住在約920平方呎的房子。為了發揮最大效益，他們決定把地下室當作主臥室。

根據NAHB的調查，17%的建商說，他們2023年在更小的土地上蓋房，而且也蓋更多的連棟住宅。

今年稍早，美國最大建商D.R. Horton表示，計畫降低住宅的面積來解決「購屋者的負擔能力問題」。D.R. Horton在7月的財報會議上說，該公司蓋的平均住宅面積，比去年少了2%。

人口普查 咖啡 房價

上一則

X聊天機器人散播大選假新聞 5州要求馬斯克改正

延伸閱讀

美軍駐伊拉克基地遭火箭襲擊 至少5人受傷

美軍駐伊拉克基地遭火箭襲擊 至少5人受傷
3名從俄國獲釋的美囚 面臨漫長「適應自由」之路

3名從俄國獲釋的美囚 面臨漫長「適應自由」之路
普亭換囚套路 抓美國人換俄國殺手

普亭換囚套路 抓美國人換俄國殺手
果暉法師：法鼓山擬設灣區新道場 擴展課程

果暉法師：法鼓山擬設灣區新道場 擴展課程

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
湯健華咬一口銅牌，証明不是作夢。（湯清湖提供）

巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

2024-07-29 18:01
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
黃仁勳(左)接過查克伯格所贈的皮衣當場換上。(擷自YouTube@NVIDIA)

黃仁勳與查克伯格對談 現場換皮衣掀高潮

2024-07-30 12:11
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

2024-08-01 19:48

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
八旬婦存25萬 哪種方式最安全？

八旬婦存25萬 哪種方式最安全？
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌
巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王