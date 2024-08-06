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X聊天機器人散播大選假新聞 5州要求馬斯克改正

中央社華盛頓5日綜合外電報導
社群媒體平台X的人工智慧（AI）聊天機器人先前提供關於11月總統大選的錯誤資訊，5州今天寄出公開信給擁有X平台的馬斯克（Elon Musk），呼籲他改正這種情況。（路透）
社群媒體平台X的人工智慧（AI）聊天機器人先前提供關於11月總統大選的錯誤資訊，5州今天寄出公開信給擁有X平台的馬斯克（Elon Musk），呼籲他改正這種情況。（路透）

社群媒體平台X的人工智慧（AI）聊天機器人先前提供關於11月總統大選的錯誤資訊，5州今天寄出公開信給擁有X平台的馬斯克（Elon Musk），呼籲他改正這種情況。

法新社報導，研究人員正擔心具有影響力的X平台變成錯誤政治資訊的溫床。馬斯克支持共和黨籍總統候選人川普，他似乎正藉著自己有近1.93億人追蹤的個人帳號散播不實資訊，在選前影響選民。

民主黨籍現任總統拜登上月宣布放棄競選連任並支持副手賀錦麗（Kamala Harris）參選，數小時後，名為Grok的聊天機器人生成大量有關投票截止日期的錯誤資訊，然後又經由其他平台散播。

Grok錯誤地告訴使用者，有9個州已逾投票期限。這實際上暗示賀錦麗無法取得取代拜登成為總統候選人的資格。

公開信寫道：「這是錯誤資訊。在所有這9個州當中，事實全都恰恰相反…投票尚未截止，在那之後投票才會截止，這讓選票所列美國總統暨副總統候選人的名字得以改變。」

公開信寫道：「我們要求你立即對…Grok進行修改，以確保選民在這個關鍵選舉年獲得精確資訊。」

這封信還提到，Grok持續提供前述錯誤資訊，在超過一周時間內又繼續發出多則貼文，觸及數以百萬計的人，然後才於7月31日更正。

公開信寫道：「在數以千萬計美國選民這個重要大選年尋求取得投票相關基本資訊之際，X有責任確保運用貴平台的所有選民都有獲取指引的管道，能夠反映憲法保障投票權的正確精準資訊。」

這封信由明尼蘇達州、賓夕法尼亞州、密西根州、華盛頓州和新墨西哥州的州務卿聯名發出。在美國某些州，州務卿負責監督選舉。

X平台沒有回覆法新社的詢問。

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