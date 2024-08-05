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戴爾重組銷售團隊要裁員、成立專注AI的新團隊 多少人被砍不明

編譯季晶晶／綜合外電
戴爾科技（Dell Techlogy）將重組銷售團隊，會裁員，也會建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。(路透)
戴爾科技（Dell Techlogy）將重組銷售團隊，會裁員，也會建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。(路透)

戴爾科技（Dell Techlogy）正在裁員，這是銷售團隊重組的其中一環。重組措施還包括建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。

銷售團隊的高階主管Bill Scannell和John Byrne周一在給戴爾員工的備忘錄中寫道，「我們正變得更精實。我們在精簡管理層，並調整投資的優先順序。」除了專注於AI的團隊，高管還表示公司將改變資料中心銷售的運作方式。

過去一年，這家總部位在德州的硬體科技公司，因其高功率伺服器可以執行AI工作負載，重新獲得投資人青睞。不過，愈來愈多人擔心，多久才能從AI投資看到回報，因AI通常是以昂貴的伺服器或繪圖處理器的形式出現。

一位發言人拒絕評論有多少工作會受影響。他說：「透過重組我們的市場推廣團隊並採取連串行動，我們正在成為一家更精實的公司。」

戴爾股價周一下跌4%至98.18美元，但今年來仍累漲31%，但自5月29日創下179.21美元的歷史紀錄後，股價已回吐超過45%。

戴爾2023年初曾宣布大裁員，該年度砍掉13,000個工作崗位。截至2月，戴爾在申報的監管文件中表示，全球約有120,000名全職員工。

該公司最知名的個人電腦銷售業務，近年來疫後衰退中陷入困境。不過，電腦產業的出貨量已開始回升，戴爾樂觀認為，新一代的AI優化個人電腦將推動產品升級。

AI 投資 裁員

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