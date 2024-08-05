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Google輸了官司 聯邦法院裁定「非法壟斷」搜尋市場

編譯黃淑玲／綜合外電
聯邦法院法官Amit Mehta 5日裁定Google非法壟斷線上搜尋市場。（美聯社）
聯邦法院法官Amit Mehta 5日裁定Google非法壟斷線上搜尋市場。（美聯社）

聯邦法院周一（5日）裁定，Google透過一些獨家約定，違法壟斷線上搜尋市場。這是美國反托辣斯當局控告多家科技大公司壟斷市場的首個重大勝利。

在華盛頓的法官Amit Mehta判決時表示，Alphabet旗下的Google支付了260億美元，來換取自家搜尋引擎成為智慧手機或網頁瀏覽器的預設搜尋；此舉有效阻擋其他競爭者在搜尋市場難以成功。Mehta說，經由簽訂獨家協議，Google在手機和瀏覽器搜尋領域保持著壟斷地位，Google得以持續提高線上廣告價格，不必擔心會因競爭而有不良後果。

Google這位搜尋巨人控制著大約90%的線上搜尋市場和95%的智慧手機搜尋市場。

美國反托辣斯執法當局指控Google非法維持在線上搜尋與相關廣告業務的壟斷力量，說Google過去數十年來，支付給蘋果（Apple）、三星電子及其他公司巨款，得到最佳的位置。由於是預設的搜尋，Google搜尋建立起全球最多人使用的地位，藉由搜尋廣告每年可創造超過3,000億美元營收。

Alphabet周一股價收盤下跌4.45%報159.25美元。蘋果股價則跌4.82%，報209.27美元，該公司未來可能沒有來自Google大額付款。

美國司法部長Merrick Garland說：「告贏Google，是美國人民歷史性的勝利。」「不管你有多大或多有影響力，沒有公司可以凌駕於法律之上。司法部將繼續大力執行反托辣斯法律。」

Google表示，計劃對此裁定提起上訴。Google全球事務總裁Kent Walker說：「法律程序繼續進行，我們將重點保持在讓人們發現我們的產品很有幫助，而且方便使用。」

路透指出，這個判決將為下個法院裁判鋪路。接下來的第二個審判，要決定可能的矯正方法。可能的處置包括拆分Alphabet。如果真走到這一步，將會改變多年來Google壟斷線上廣告市場的樣貌。

Google 司法部 三星

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