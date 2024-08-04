我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿拖延以哈停火談判 傳拜登飆罵內唐亞胡「別再耍我」

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

前總統卡特百歲壽辰將至 許願投票給賀錦麗

中央社／亞特蘭大3日電
前總統卡特。（美聯社）
前總統卡特。（美聯社）

前總統卡特（Jimmy Carter）再不到兩個月就要歡度百歲大壽，之後他將投票選總統，他告訴家人成為百歲人瑞的第2個念想就是：投票給副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

卡特於2023年2月開始接受臨終關懷，而他憑著堅定意志力，遠遠超出大眾預想，在今年10月1日就滿100歲了。

亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution）報導，卡特的孫子傑森．卡特（Jason Carter）表示，卡特上週對兒子齊普（Chip）說：「我要活到那時候，只想投票給賀錦麗。」

卡特是諾貝爾和平獎得主、倡導慈善事業，早年曾經營花生農場，也是美國史上最長壽的總統

根據「亞特蘭大新聞憲政報」，傑森．卡特表示，他的祖父最近幾天「對政治消息和加薩（Gaza）戰爭更注意、也更感興趣」。

卡特為民主黨籍，在越戰結束和水門案之後，於1976年當選總統，任期一屆。任內達成大衛營（Camp David）和平協議等成就，但也陷入一些爭議，諸如伊朗人質危機等。

卡特90多歲時戰勝腦癌，但患有其他疾病，需要住院治療。2023年2月，卡特中心（Carter Center）宣布他將接受臨終關懷，在家中與家人度過「餘生」。

「亞特蘭大新聞憲政報」報導，喬治亞州的提前投票日期規定，可讓卡特最快在10月15日進行投票。

投票 亞特蘭大 賀錦麗

上一則

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

延伸閱讀

從「太自由派」變「突變黑人」川普脫稿攻賀讓戰略幾泡湯

從「太自由派」變「突變黑人」川普脫稿攻賀讓戰略幾泡湯
川普提換辯論時間地點否則免談 賀錦麗：老地方不見不散

川普提換辯論時間地點否則免談 賀錦麗：老地方不見不散
賀錦麗競選找歐巴馬舊部操盤 取代拜登人馬

賀錦麗競選找歐巴馬舊部操盤 取代拜登人馬
川普同意9月4日由福斯新聞舉辦辯論 賀錦麗未回應

川普同意9月4日由福斯新聞舉辦辯論 賀錦麗未回應

熱門新聞

湯健華咬一口銅牌，証明不是作夢。（湯清湖提供）

巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

2024-07-29 18:01
移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

2024-07-27 09:55
食物外送平台附加費愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。(路透)

餐點15元 結帳變25元 外送平台「附加費」愈來愈高

2024-07-28 20:21
黃仁勳(左)接過查克伯格所贈的皮衣當場換上。(擷自YouTube@NVIDIA)

黃仁勳與查克伯格對談 現場換皮衣掀高潮

2024-07-30 12:11
福耀玻璃俄亥俄州廠曾被作為中美雙贏的樣板，中國前駐美大使秦剛2022年9月8日還專門前往參觀，並稱希望福耀繼續擴大在美發展合作。（新華社）

國土安全部突襲搜查中國福耀玻璃美國廠

2024-07-28 09:06
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說