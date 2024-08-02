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范斯稱憂川普二度當選才促成俄同意換囚 白宮駁斥

編譯周辰陽／即時報導
共和黨副總統候選人兼俄亥俄州聯邦參議員范斯1日表示，對第二個川普政府的恐懼，促使俄羅斯同意跟西方國家進行歷史性換囚。(美聯社)
共和黨副總統候選人兼俄亥俄州聯邦參議員范斯1日表示，對第二個川普政府的恐懼，促使俄羅斯同意跟西方國家進行歷史性換囚。(美聯社)

美國共和黨副總統候選人兼俄亥俄州聯邦參議員范斯1日表示，對第二個川普政府的恐懼，促使俄羅斯同意跟西方國家進行歷史性換囚。一位白宮高層官員對此加以駁斥，稱「我不知道該說什麼」。

國會山莊網站報導，范斯接受CNN訪問時，稱此次換囚是「好消息」。他說，「我們當然希望這些美國人可以回家，他們一開始待在監獄就很荒謬」。

范斯接著說，「但是，我們必須捫心自問，他們為什麼要回家了？我認為，這是因為世界各地的壞蛋認識到川普即將重返辦公室，所以他們正在清理內部。這是好事，我認為這是川普實力的證據」。

白宮國家安全溝通顧問柯比隔天告訴CNN，「我不知道該說什麼」。他接著指出，「完全絕對零證據顯示，促成此次協議是因為對誰可能是下一位總統的某種潛在恐懼」。

柯比指出，「促成此次協議是因為拜登總統擁有他能夠信賴的聯盟、夥伴關係與信任，特別是跟德國總理，他做了讓（被關在德國的俄羅斯刺客）柯拉希可夫離開的勇敢決定」。

柯比告訴主播，「這就是把這些人帶回家的原因，是總統多年來跟外國領導人建立的真正堅實關係、信任和信心，以及美國和世界各地一些非常有力的領導人進行了許多艱難的工作，做出一些艱難的決定」。

柯比 川普 范斯

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