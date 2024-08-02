賀錦麗吸金能力大勝川普 7月募款3.1億美元破紀錄

美國副總統賀錦麗的競選團隊表示，賀錦麗7月總計募得破紀錄的3.1億美元捐款，吸金能力大勝川普。 美聯社

副總統賀錦麗 的競選團隊表示，賀錦麗7月募得了破紀錄的3.1億美元，讓這位預料接替退選的拜登 的民主黨潛在總統候選人，在銀彈上取得了領先共和黨候選人川普 的優勢。

彭博資訊報導，賀錦麗7月募得的這筆鉅款，包括募給她的競選團隊、民主黨全國委員會和各州民主黨黨部的資金，比川普同月募得的1.38億美元多出超過一倍。這將使她在8月一開始就擁有多達3.77億美元的選舉資金可以動用，是美國歷屆總統選舉在同一個時間點任一候選人有過的最高金額，並比川普的3.27億美元還多。

賀錦麗的競選團隊表示，7月之所以可募到如此多的捐款，是受到「總統大選史上民眾捐款最熱烈的一個月」加持。

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捐款的大舉湧入凸顯出賀錦麗帶給民主黨選民和金主們多麼大的振奮，讓他們快速團結支持這位新領袖，她在拜登7月21日決定放棄競選連任後才投入選戰。拜登選戰末期的捐款進帳陷入停擺，他辯論會上的災難表現讓金主們灰心喪志。

這個結果對川普的競選團隊而言將是令人擔憂的發展，他的募款金額在上一季大為增加，消除了原本拜登團隊擁有的大幅優勢。川普7月開始時的競選資金比拜登還多出4,500萬美元。

賀錦麗募得的3.1億美元，包括她在拜登退選並指名她為候選人的那一周內募得的2億美元。她的競選團隊說，在收到的420萬美元民眾捐款中，捐不到200美元的占了94%；在捐款的300萬名個人中，有200萬人是首次捐款，並有60%是女性。