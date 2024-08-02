男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

美國聯邦執法部門表示，一名來自新澤西州 的旅客吃了太多大麻 食品（weed edibles），在飛行途中精神失常，接著向一位空服員求歡與試圖打開機門，迫使機長在猶他州 緊急降落。

紐約郵報報導，猶他州聯邦地方檢察官辦公室1日表示，這名旅客是26歲的加普科（Eric Nicholas Gapco），7月18日搭乘西雅圖飛往達拉斯的美國航空2101號航班時，行為開始「不守規矩」。

根據有關單位說法和新聞報導，加普科脫掉襯衫，開始拿出電子煙筆（vape pen）吞雲吐霧，對著機組員大喊大叫與出手打人，隨後更向她提出性要求。聯邦官員表示，這位失控乘客還涉嫌襲擊了一名空服員，並且「多次」試圖打開機門。

猶他州媒體KSL TV取得的影像顯示，機組員試圖讓他冷靜下來時，光著上身的加普科大喊「我神智正常！」。當加普科拒絕就座，空服員就在其他乘客的協助下，用束具綁住他的手腳，機長則改道鹽湖城緊急著陸，警方隨即登機將他帶走。

根據法庭文件，加普科否認吸食任何非法藥物，但後來告訴執行逮捕的警官，自己吃了「大約10塊大麻食品」，卻對藥效強度毫無頭緒。