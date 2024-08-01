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民主黨展開電子投票推總統候選人 賀錦麗篤定出線

中央社華盛頓1日綜合外電報導
電子投票今天起跑，為期5天，現任副總統賀錦麗將正式成為民主黨總統候選人。（美聯社）
電子投票今天起跑，為期5天，現任副總統賀錦麗將正式成為民主黨總統候選人。（美聯社）

取代以往大費周章的到場投票方式，民主黨這次改以電子投票決定總統候選人。電子投票今天起跑，為期5天，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將正式成為民主黨總統候選人。

法新社報導，在拜登（Joe Biden）總統宣布放棄競選連任後不到兩周，現年52歲的副總統賀錦麗全面接手掌控民主黨，已成為黨內唯一人選，可望在11月總統大選挑戰共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

在初選過程中按比例分配的近4000名民主黨黨代表、基層支持者和政治人物，簽名支持賀錦麗出任總統候選人。

迄今並無其他民主黨人出面挑戰，賀錦麗篤定將成為民主黨總統候選人，以致確認她成為美國主要政黨首位非亞裔女性總統候選人的過程，成了一個形式。

民主黨全國代表大會（Democratic National Committee, DNC）表示，在所有已簽署的黨代表中，賀錦麗贏得了99%的支持率，沒有其他人取得300份連署書的門檻資格。

民主黨代表們須至DNC的線上平台進行投票，投票時間從今天早上9時開始，至5日晚間6時截止，最終結果會在5日稍晚揭曉。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

民主黨 投票 賀錦麗

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