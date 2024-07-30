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現代美軍史最惡名昭彰的美萊村屠殺事件主犯凱利 今年4月佛州病逝

記者張聲肇/即時報導
凱利1971年4月在喬治亞州班寧堡軍事法庭等候判決。(美聯社)
凱利1971年4月在喬治亞州班寧堡軍事法庭等候判決。(美聯社)

現代美軍史上，最惡名昭彰的越南美萊村屠殺事件(My Lai massacre)主犯凱利(William Laws Calley Jr.)中尉，今年4月28日在佛州病逝，得年80歲。

華盛頓郵報29日引述佛州死亡紀錄報導，當年指揮美軍屠殺美萊村數百名越南平民的凱利，死前住在根斯維爾(Gainesville)公寓裡。1971年他被軍事法院定罪後，一輩子隱姓埋名。

這件驚動全球，也驚醒美國民意反戰的屠村案，總共有25名被告，但最後由凱利一人承擔全部罪責，其餘都獲判無罪。

1968年3月16日，凱利率領查理連(charlie company)官兵追剿越共菁英部隊，但找不到敵人，他所領導的官兵卻將美萊村和附近村落504名手無寸鐵的老弱婦孺屠殺殆盡。這些美軍當時很憤怒，因為就在兩天前，該連官兵巡邏時誤觸詭雷，一名士官當場斃命，一名士兵被炸成雙眼失明，另幾人受傷。

美國陸軍調查委會從參與其事的官兵證詞獲知，當天早晨，凱利率領的C連第一排官兵見人就殺：村民不是被刺死，就是全家被趕進防空洞，士兵丟手榴彈進去，全數炸死；也有的被趕進水溝就地槍決；婦女和少女遭輪姦。

事發一年後，美萊村慘案才傳開，雖然是現代美軍史上，最讓美國人蒙羞的事件，卻絕不是孤立事件，因為1965年到1973年美國派兵在越南作戰期間，越南平民死亡人數估計有100至200萬。

美聯社報導，根據30年後美國軍方自己的紀錄，可以公平地列為戰爭犯罪等級的屠殺平民案，就有300件。美萊屠村之所以突出，是因為一天內就姦殺504有名有姓有屍存證的越南人民，而且經陸軍高層調查，連帶暴露了令人恐怖至極的照片和悲慘細節。

五角大廈原本試圖掩蓋本案，經直升機駕駛湯普森(Hugh Thompson Jr.)申訴，啟動調查。湯普森救出該村16名倖存兒童，也出面提供不利凱利的證詞。凱利殺死22村民，1971年被判終身監禁，但入獄三天，就獲尼克森總統減刑，軟禁三年後獲釋。

出獄後，凱利結婚，在喬州哥倫布市岳父的珠寶店工作，生了一個兒子。後來他離婚，搬到亞特蘭大，他一直避免公開露面，拒絕記者採訪要求。2009年，在一位朋友敦促，凱利打破沉默，當時他在班寧堡附近哥倫布市的基瓦尼斯俱樂部發表講話。

據「哥倫布紀事詢問報」當時報導，凱利說，「我每天都對美萊村那天發生的事情感到悔恨。「我為那些被殺的越南人、他們的家人、參與其中的美國士兵和他們的家人感到悔恨。我很抱歉。」 他說他的錯誤是服從命令。這是他在受審時的辯護，他的上級軍官被判無罪。

凱利中尉1971年9月離開喬治亞州班寧堡軍事法庭 。(美聯社)
凱利中尉1971年9月離開喬治亞州班寧堡軍事法庭 。(美聯社)
凱利2009年首次公開談論美萊村屠殺事件。(美聯社)
凱利2009年首次公開談論美萊村屠殺事件。(美聯社)
凱利1971年3月在喬治亞州班寧堡軍事法庭等候判決。(美聯社)
凱利1971年3月在喬治亞州班寧堡軍事法庭等候判決。(美聯社)
凱利1971年4月出席喬治亞州班寧堡軍事法庭的軍法審理。(美聯社)
凱利1971年4月出席喬治亞州班寧堡軍事法庭的軍法審理。(美聯社)

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