國會報告：美戰略若不改變 未來難抗中俄

國會成立的美國國防戰略委員會報告指出，美國的國防戰略若不做重大改變，將可能在未來的全球戰爭中，輸給俄羅斯和中國。圖為中、俄轟炸機日前在阿拉斯加防空識別區作空中聯合軍演，遭美國攔截。(美聯社)

國會成立的美國國防戰略委員會(Commission on the National Defense Strategy)29日發布報告指出，美國的國防戰略如果不做出重大改變，將可能在未來的全球戰爭中，輸給俄羅斯 和中國。

國會山莊報(The Hill)報導，國防戰略委員會在長達132頁的報告中表示，國家安全環境正處於二戰以來最危險水平，但美國「尚未準備好」應對另一場全球衝突。

委員會指出，美國正被中國超越，估計北京每年花在國防的支出至少7110億元，接近華府近9000億元年度國防預算。

報告寫道：「委員會發現，中國在許多方面正超越美國，並透過20年來的集中軍事投資 ，大幅消減美國在西太平洋的軍事優勢。若美國不做出重大改變，情勢將繼續朝有利中國方向轉變。」

中國目前已超越美國，擁有世界最大海軍和陸軍，並正在繼續實現武裝部隊現代化。儘管美國已承認中國是2022年國防戰略最重大威脅，但該委員會表示，他們「不相信美軍能在區域衝突中對抗中國軍隊時，取得成功」。

委員會並認為，美國防部 未能因應俄羅斯、北韓和伊朗等對手聯盟日益壯大，該聯盟有可能在多個戰區威脅華府。

報告寫道：「目前迫切需要兩黨齊心協力，讓美國得以立即做出重大改變和重大投資，而非等待下一次珍珠港事件或九一一事件」；「美國公眾的支持和決心，不可或缺」。

委員會發現，美國政治兩極化也危及國家安全，但美國公眾尚未充分認識來自北京和其他對手的威脅。

委員會建議，為應對威脅日益增加，美國應增加國防開支，繼續強化聯盟，解決招募挑戰，讓國防部更願意取消不必要項目並明智投資，尤其應該對網路領域進行投資。研究人員也呼籲採取全國性作法，讓政府、私人企業和非營利組織共同努力，支持國家安全需求。