五角大廈極音速武器研發計畫 監管機構籲透明化

聯邦監管機構報告指，五角大廈應向國會與大眾公開極音速武器研發的更多細節。圖為五角大廈。(路透)

「星條旗報」29日引述聯邦監管機構報告，警告五角大廈 若無法向國會與大眾公開極音速武器研發的更多細節，恐導致研發成本增加與管理風險上升。

美國陸軍、空軍及海軍研發的6種極音速武器，都接受政府責任署（GAO）的審核，並評估研發、成本、風險管理等項目。

根據GAO於29日公布的報告，儘管五角大廈確實已提供議員部分資訊，但並未向國會全盤說明風險管理的進度，完整說明資訊讓國會能更好地掌握與監督。

為因應中國與俄國在極音速武器上的快速進展，美軍於2018年與2019年加速自陸地、空中及海上發射的極音速武器研發，但五角大廈迄今仍未部署極音速武器系統。

由於飛行測試發現問題，原定2023年交付給美國陸軍的車射版長程極音速武器，向後推遲至至少2024年底，該系統造價已達103億美元。

在經過各項飛行測試後，美國空軍也將空射版快速反應武器的5年原型設計延長至2024年。根據2019年的估算，該款武器預計斥資12億美元；至於空中研發中的極音速巡弋飛彈，估計將花費19億美元，2027年中期才會進行部署。

此外，美國海軍研發的極音速空射反水面作戰系統預估耗資15億美元，連同另一款艦射空氣動力彈道飛彈 ，預計都要到2029年才能部署。

海軍還有一款稱為「傳統快速打擊」的極音速武器，耗資300億美元，儘管它比前述5種研發中的武器公開資訊較多，但五角大廈依舊限制該計畫的設計、製造與驗證資訊。GAO警告，該計劃高度倚賴海軍決策者的專業能力，卻極容易產生偏見。

報告總結，若沒有完整報告，對於五角大廈評估的風險與解決方案，國會僅能取得不完整或支離破碎的看法，報告建議國防部 應更多地將驗證回饋納入設計，改善傳統快速打擊的成本估算，並擴大國會報告的深度與廣度。