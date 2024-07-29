以其人之道反治 賀錦麗猛轟川普太老 范斯太嫩

81歲的拜登退選後，78歲的前總統川普 無法再以高齡策略攻擊對手，而年齡與政治經驗兩大議題，反倒成為59歲副總統、民主黨推定提名人賀錦麗 (Kamala Harris)的利器；賀錦麗強調，川普年紀大，若遭遇不測，39歲的川普副手范斯 (JD Vance，前譯萬斯)可能接管總統職務。

有線電視新聞網(CNN)報導，賀錦麗在拜登未宣布退選前，作為副手搭檔的計畫是將俄亥俄州聯邦參議員范斯視為川普的「橡皮圖章」(rubber stamp)和馬屁精(sycophant)。

如今，賀錦麗成為民主黨的推定總統提名人和潛在候選人，她的競選團隊則將范斯當作頭號目標，希望藉由賀錦麗當年被選為副總統的過程和公開競爭，闡明范斯經驗不足。

范斯2021年參選公職，2023年才正式宣誓就任參議員，相對缺乏政治經驗；范斯擊敗眾多共和黨政治精力豐碩的對手，成為川普的副手，引起更多關於其他當初被看好人選的疑問，反倒成為賀錦麗趁勝追擊川普的契機。

顧問團表示，賀錦麗迄今傳達的訊息包括，在7月27日於麻州皮茨菲爾德(Pittsfield)舉行的募款活動上，形容范斯「很奇怪」(weird)，或他的觀點「令人反感」。

不少顧問認為，若川普勝選後遭遇不測，范斯將依法接管總統職務，而政治經驗不足的范斯不該如此接近橢圓辦公室的職務。

賀錦麗及其競選搭檔正在范斯的經歷中尋找紕漏，並稱范斯及其他共和黨人揶揄賀錦麗因為她的種族和性別才得以進入政界高層時，採用雙重標準；多元、平等和共融庸雇(Diversity, Equity, Inclusion hire，簡稱DEI hire)倡議旨在落實職場的多元與平等。

賀錦麗競選團隊共同主席蘭德魯(Mitch Landrieu)表示，「我們(民主黨的推定提名人中)有一位非裔女性和一位白人男性，卻沒人質疑白人男性的經歷。」

此外，賀錦麗團隊成員針對范斯過往的爭議言論發動攻擊，包括他曾批評膝下無子女的女性。

蘭德魯表示，范斯是「歷任副總統中候選人中，準備最不出足的人選之一」，他獲選的資格僅略高於憲法最低門檻，即出生為美國公民。

蘭德魯說，「范斯甚至未經營企業或負責任何事，卻可能距離全球最頂尖、最重要的職務咫尺。公平起見，試問：我們如何知道你是否有能力，為世上最強大的國家制定國內與國家安全政策，且你可能會立刻被要求這麼做？」