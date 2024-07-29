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裁員加減產 美國製造業疫後榮景開始顯得後繼無力

編譯劉忠勇／綜合外電
汽車、農業機具和洗衣機在內的耐久財製造業者預測，今年下半年經營條件充滿考驗。(美聯社)
汽車、農業機具和洗衣機在內的耐久財製造業者預測，今年下半年經營條件充滿考驗。(美聯社)

愈來愈多美國製造業者面臨訂單下滑和庫存增加的情況，已紛紛裁員、減產，並重新檢討布局。正值史坦普500指數成份股逾百家公司本周發布財報之際，製造業的業績深受關注。

華爾街日報報導，由於利率較高、營運成本上揚、美元走強加上商品售價下跌，全美各地工廠活動受到壓抑。汽車、農業機具和洗衣機在內的耐久財製造業者預測，今年下半年經營條件充滿考驗。

全球最大農業機具製造商迪爾（Deere & Co.）去年11月來已經裁員約2100人，占時薪勞工15%。同業Agco 在6月已表示，今年底前將裁減約800人，占全球正職員工6%。

休閒用車製造商Polaris表示將減少供貨。該公司上季營收下降49%，並表示摩托車、小艇和越野車的銷售都因消費者收斂買氣而下降。

惠而浦（Whirlpool）表示，住宅市場走弱壓抑了冰箱、洗碗機和其他家電的需求。工具和工業用品經銷商MSC Industrial Direct表示，上季平均單日銷售額比去年同期下降7%。

政府支持半導體製造、電動車電池和發電基礎設施建廠的補助計畫，減輕了製造業的疲態。軍工業者因應烏克蘭和加薩衝突，營運狀況也不錯。

經濟數據也呈現出好壞參半的情況。美國第2季經濟成長優於預期，耐久財支出增加即是原因之一。但6月工業生產增幅則較前一個月走緩。

美國多家汽車製造商已經減低電動車的產量，原因不外是需求低於預期。受此影響，有的公司也縮減對新增生產的投資，或是重新調整產線來生產更多內燃機車款。這些轉變也在汽車供應鏈產生連鎖效應。

中國在內的全球其他地區的經濟走軟，也拖累美國業者。電梯和自動扶梯製造商奧的斯（Otis Worldwide）略為提高全年獲利展望，但因中國需求下滑而下修業績展望。

電動車 裁員 加薩

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