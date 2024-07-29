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賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

編譯陳韻涵／即時報導
副總統兼民主黨最有力總統提名人賀錦麗。（路透）
副總統兼民主黨最有力總統提名人賀錦麗。（路透）

拜登總統放棄角逐連任並支持副總統賀錦麗選總統，這項顛覆選舉年的空前舉動不僅讓民主黨年輕世代有機會出頭，也讓美國人更注意多種族身分。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，賀錦麗極可能成為民主黨2024年大選總統候選人，若她勝選，則將成為美國史上第一位具備多種族血統的女性總統，締造歷史。

不同國家依據不同民族傳統分類國民，而曾有奴隸歷史的美國區分白人與非裔，2010年有900萬人被歸類為多種族。

人口普查數據顯示，賀錦麗在2020年競選副總統時，美國有3380萬人自視為多種族。

賀錦麗的父親是牙買加人，母親是印度人，他們都在民權運動(Civil Rights Movement)期間移民來美。

她的父親唐納德‧賈斯珀‧賀錦麗(Donald Jasper Harris)是史丹福大學(Stanford University)的經濟學榮譽教授，他是生於牙買加的美國公民。

賀錦麗曾表示，她的母親刻意以非裔的方式提拔她和妹妹長大，因為她覺得這是這個社會對她們的直覺看法。

賀錦麗就讀霍華德大學(Howard University)，那是華盛頓特區歷史悠久的非裔學院和大學；賀錦麗與母校及她所屬婦女會「阿爾法‧卡帕‧阿爾法姐妹會」(Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated」的關係密切，後者是美國史上第一個校園非裔聯誼會。

紐約執業心理學者卡利亞‧卡斯帝洛(Kalya Castillo)表示，多種族通常代表人們試圖對你分類，然後根據分類方式對待你。

卡斯帝洛的患者曾就種族問題向她諮商，而具備非裔和日本裔血統的卡斯帝洛說：「你從家人及外部群體收到哪些訊息？現在有更多的人對探索這個領域感到好奇。」

2020年，曾有人批評賀錦麗的印度裔血統沒有受到未受充分的媒體關注；如今人們拭目以待，觀察今年的情況是否會有所不同。

伊利諾州中北學院(North Central College)的「政治傳播中的種族計畫」(The Project on Race in Political Communication)共同創辦人、聯合主任卡連多(Stephen Caliendo)說：「我已經看到南亞群體倡導人士爭論或抱怨，賀錦麗的亞裔身分被抹煞，她經常被稱作非裔女性候選人。」

賀錦麗 非裔 民主黨

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