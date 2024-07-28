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餐點15元 結帳變25元 外送平台「附加費」愈來愈高

編譯俞仲慈／即時報導
食物外送平台附加費愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。(路透)
食物外送平台附加費愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。(路透)

國際原物料價格上揚，加上通膨居高不下，近年來民眾生活開銷負擔大增，如今連食物外送平台附加費也愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。

餐飲服務諮詢Technomic統計，透過外送平台而非向餐廳直接叫餐的消費者愈來愈多，從2020年15%增加至2024年的21%，不過隨著客戶人數增加，消費者也發現外送費用愈來愈貴。

定居在舊金山的巴圖爾(Zainab Batool)每周都會透過Uber Eats或DoorDash外送食物，她發現近來附加費用高漲程度簡直就是「瘋狂」：「我記得過去、也許是四年前根本沒有那麼貴，但現在價格一直在調漲。」並補充道「你看到某樣餐點售價15元，結果結帳時加起來變成25元。」

因此已有消費者對外送食物望而卻步，Technomic報告指稱，減少外送叫餐的消費者41%坦承是因為外送費用過高；48%則是因為餐點售價過高。

不過餐飲業對外送平台的收費仍有諸多不滿，在伊利諾州芝加哥擁有兩家披薩店的老闆史卡迪諾(Tony Scardino)指控外送平台對餐廳的收費簡直就像「搶錢」，但也無奈表示：「外送平台的用戶人數之多，讓我們很難不和他們合作。」

根據報導，Uber Eats合作商家超過100萬家；Grubhub合作商家超過37萬5000家；DoorDash到2023年底前與超過10萬家新店家合作，其中Uber Eats去年光是在美加地區即締造150億元營業額。

正因為許多民眾仰賴食物外送的便利性，於是羊毛出在羊身上，餐飲業提高菜單價格，將外送平台收取的佣金轉嫁給消費者。

根據行銷顧問公司Gordon Haskett Research Advisors研究發現，25家與外送平台合作的熱門餐廳將外送餐點售價提高20%，顯示餐飲業根本不願為DoorDash、Uber和Grubhub埋單，因此2022年至2023年間，餐廳對外送平台漲價幅度幾乎比2020年多出一倍。

舊金山 伊利諾州 芝加哥

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