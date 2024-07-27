中國對台挑釁 美官員：布林肯向王毅表達擔憂
一名美國國務院高階官員表示，美國國務卿布林肯今天在寮國與中國外交部長王毅就台灣議題進行廣泛對話，布林肯並對北京近期的「挑釁行動」表達擔憂。
路透社報導，這名官員表示，中國的「挑釁行動」包括在賴清德總統就職後不久實施環台封鎖軍事演習。他也說，布林肯（Antony Blinken）與王毅同意應讓美中軍事交流持續進展。
布林肯與王毅是在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊進行了1小時20分鐘的會談。這是自去年6月布林肯訪問北京以來兩人第6次會面。布林肯當時的訪中行程，是美中這兩個世界最大經濟體之間關係緊繃有所改善的重大跡象。
這名官員還透露，布林肯向王毅傳達，美國總統拜登（Joe Biden）與爭取民主黨總統候選人提名的副總統賀錦麗（Kamala Harris）都相信美中關係穩定的重要性，以及必須維護以規則為基礎的國際秩序。
根據這位官員說法，布林肯另對王毅提到中國對於俄羅斯國防工業基礎的支持，但他並未得到王毅對相關議題的承諾。
布林肯還向王毅提出美國對於香港、台灣和西藏人權的關切，並強調北京有必要在打擊鴉片類藥物方面取得更多進展，包括針對從中國流出的製成芬太尼（fentanyl）化學品。
這名官員說，布林肯提議數項明確的執法行動，以及中國可以增列的易製毒化學品。
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