中國對台挑釁 美官員：布林肯向王毅表達擔憂

布林肯與王毅在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊進行了1小時20分鐘的會談。（美聯社）

一名美國國務院 高階官員表示，美國國務卿布林肯 今天在寮國與中國外交部長王毅 就台灣議題進行廣泛對話，布林肯並對北京近期的「挑釁行動」表達擔憂。

路透社報導，這名官員表示，中國的「挑釁行動」包括在賴清德總統就職後不久實施環台封鎖軍事演習。他也說，布林肯（Antony Blinken）與王毅同意應讓美中軍事交流持續進展。

布林肯與王毅是在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊進行了1小時20分鐘的會談。這是自去年6月布林肯訪問北京以來兩人第6次會面。布林肯當時的訪中行程，是美中這兩個世界最大經濟體之間關係緊繃有所改善的重大跡象。

這名官員還透露，布林肯向王毅傳達，美國總統拜登（Joe Biden）與爭取民主黨總統候選人提名的副總統賀錦麗（Kamala Harris）都相信美中關係穩定的重要性，以及必須維護以規則為基礎的國際秩序。

根據這位官員說法，布林肯另對王毅提到中國對於俄羅斯國防工業基礎的支持，但他並未得到王毅對相關議題的承諾。

布林肯還向王毅提出美國對於香港、台灣和西藏人權的關切，並強調北京有必要在打擊鴉片類藥物方面取得更多進展，包括針對從中國流出的製成芬太尼（fentanyl）化學品。

這名官員說，布林肯提議數項明確的執法行動，以及中國可以增列的易製毒化學品。