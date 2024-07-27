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川普爭取基督徒支持 無故指責賀錦麗「反猶太」

中央社佛州西棕櫚灘26日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普26日晚在一場爭取宗教信徒支持的演講中，指責民主黨競選對手賀錦麗奉行反猶太主義。(路透)
共和黨總統候選人川普26日晚在一場爭取宗教信徒支持的演講中，指責民主黨競選對手賀錦麗奉行反猶太主義。(路透)

共和黨總統候選人川普26日晚在一場爭取宗教信徒支持的演講中，指責民主黨競選對手賀錦麗（Kamala Harris）奉行反猶太主義，即便她的丈夫本身就是猶太人。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普昨晚在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）出席保守派基督徒組織「轉折點行動」（Turning Point Action）主辦的「信仰者峰會」(The Believers Summit)。

法新社報導，川普在活動上表示，「她（賀錦麗）不喜歡猶太人。她不喜歡以色列。事情就是這樣，而且永遠都會這樣。她不會改變的。」

川普同時也以尖酸的語言形容賀錦麗，說她根本「毫無價值」，是一名失敗的副總統。川普還指責賀錦麗拒絕任命信仰天主教的聯邦法官，並將任命「堅信馬克思主義者」進入最高法院。

據報導，川普也稱拜登退選的決定是民主黨「政變」，讓美國變成「笑柄」。川普還謊稱賀錦麗想強迫醫生給兒童服用化學閹割藥物，並暗示她可能會在11月大選中作弊。

川普還說：「如果賀錦麗得以為所欲為，他們將制訂一項關於墮胎的聯邦法律，讓嬰兒在懷胎第8個月、第9個月、甚至出生後從子宮取出，在出生後予以處決。」

法新社指出，川普這場演講大部分內容都是在攻擊賀錦麗於參議員任內，或是擔任拜登副手期間的表現，但川普許多攻擊都與事實無關。

據報導，賀錦麗的丈夫本身就是猶太人，她自幾天前取代拜登有望成為民主黨總統候選人以來，在與川普對決的民調方面已取得進展。

根據法新社，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）近日在美國國會演講，川普質疑賀錦麗為何缺席，不信守承諾，以此給她扣上「反猶太人」的帽子，但完全沒有提出任何根據。

據報導，川普的這番言論，加上他最近在北卡羅萊納州聲稱賀錦麗「徹底反對猶太人」，標誌著川普的煽動性言論升級。

川普 賀錦麗 猶太

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