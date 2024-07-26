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美國防部向菲律賓坦承 曾藉宣傳貶低中國疫苗

中央社華盛頓26日綜合外電報導
美國軍方在COVID-19疫情期間，以出現嚴重染疫病故狀況的菲律賓為受眾發起秘密行動，目的是汙衊中國科興疫苗。（美聯社）
美國軍方在COVID-19疫情期間，以出現嚴重染疫病故狀況的菲律賓為受眾發起秘密行動，目的是汙衊中國科興疫苗。（美聯社）

根據菲律賓前高階官員本月稍早引述的一份6月25日的文件，美國國防部坦承，曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，於菲律賓散播旨在貶低中國科興疫苗的宣傳。

路透社上月一篇調查報導揭露，美國軍方在COVID-19疫情期間，以出現嚴重染疫病故狀況的菲律賓為受眾發起秘密行動，目的是汙衊中國科興疫苗。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在任時的發言人羅奎（Harry Roque）透過Podcast講述美國就此事給菲律賓的回覆。

這份文件援引了美國國防部傳給菲律賓外交部及國防部的資訊，並指五角大廈「確實向菲律賓視聽大眾散播質疑科興疫苗安全與效力的訊息」。

根據這份6月25日的文件，美國國防部官員總結，美方的反科興疫苗宣傳「與我們的優先事項不一致」。

文件還寫道，美國軍方告訴菲律賓官員，特務人員已在「2021年8月停止發送有關COVID-19起源及疫苗的訊息」。

五角大廈展開宣傳戰時，華府國安官員擔憂，中國正在利用COVID-19疫情進行磋商，以達成重大地緣政治協議，並藉由援助菲律賓及其他國家，侵蝕美國的國際同盟。

路透社揭露的這場機密心理戰，並不只把菲律賓當作目標，它也在2020及2021年鎖定位於中亞、中東與東南亞各地的開發中國家。

為讓民眾接種疫苗對抗致命的COVID-19病毒，菲律賓與其他這些國家當時高度仰賴中國科興疫苗。

路透社發現，美方與一群國防承包商及其他非軍事夥伴合作，運用線上機器人和其他社群媒體假帳號構成的網絡，影響外國閱聽眾。

疫苗 國防部 疫情

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