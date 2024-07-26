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溫斯坦確診COVID又患慢性病 住進紐約戒護病房

中央社紐約25日綜合外電報導
在獄中服刑的溫斯坦由於染上包括COVID-19在內的多種疾病，今天轉往紐約一家醫院接受治療。（路透）
在獄中服刑的溫斯坦由於染上包括COVID-19在內的多種疾病，今天轉往紐約一家醫院接受治療。（路透）

前好萊塢金牌製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）的代表人發布聲明說，目前在獄中服刑的溫斯坦由於染上包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在內的多種疾病，今天轉往紐約一家醫院接受治療。

路透社報導，根據紐約市矯正局（New York City Department of Correction）今天的紀錄顯示，72歲的溫斯坦住在紐約貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）的戒護病房。

根據溫斯坦的發言人恩格邁爾（Juda Engelmayer）所發聲明，溫斯坦的代表人兼顧問羅斯費爾德（Craig Rothfeld）指出，在紐約和加州因強姦罪被定罪的溫斯坦患有糖尿病、高血壓、脊椎狹窄、心臟與肺部積水等慢性病，最近確診COVID-19，並且雙側肺部出現發炎的症狀。

2022年2月曼哈頓陪審團認定溫斯坦強姦罪名成立、並遭法官判處23年徒刑，但紐約上訴法院（New York Court of Appeals）今年4月推翻此一判決，認定他沒有得到公平的審判，因為當年承審法官有錯，錯在採納了名字不在訴訟中的女性之證詞。此案最快將於9月在曼哈頓重審，溫斯坦的律師表示希望儘快進行庭審。

溫斯坦否認任何犯罪行為，並否認與任何人有過非自願的性關係。

曼哈頓地區檢察官辦公室（Manhattan District Attorney's Office）已表示，有更多受害女性願意作證後，他們打算以「另外的暴力性侵案件」起訴溫斯坦。

曼哈頓 加州 紐約市

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