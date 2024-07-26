范斯39歲的人生當中為何多次更改姓名？

共和黨副總統候選人范斯。（美聯社）

共和黨 副總統候選人范斯 (JD Vance)39歲的人生當中不僅多次改名，連姓氏也曾更改。2016年出版回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)時使用范斯名字，他在書中解釋縮寫JD代表「詹姆斯‧大衛」(James David)，並說已經不是第一次改名。

美聯社26日報導，范斯從俄亥俄州 聯邦參議員成為前總統川普的競選搭擋，多次更改姓名的經過引起各界好奇與疑問。

1984年8月2日出生於俄亥俄州米德爾頓(Middletown)時，范斯名字叫做「詹姆斯‧唐納德‧波曼」(James Donald Bowman)，生父是唐納德‧波曼(Donald Bowman)。

范斯在回憶錄中寫道，差不多開始學會走路時父母離異，大約6歲時母親梅開三度，他被繼父勞勃特‧哈米爾(Robert Hamel)領養，名字因此被母親改為「詹姆斯‧大衛‧哈米爾」(James David Hamel)。

由於范斯母親與唐納德‧波曼已經分手，范斯領養紀錄的公開資料裡省略了他出生時的名字「詹姆斯‧唐納德‧波曼」。俄亥俄州州政府保留的戶政資料當中，范斯唯一一份出生證明上的名字直接就是「詹姆斯‧大衛‧哈米爾」。

雖然名字縮寫都是JD，但范斯並不相信母親聲稱縮寫D來自舅舅大衛(David)。

范斯在20多年裡名字叫做簡稱JD的「詹姆斯‧大衛‧哈米爾」(James David "J.D." Hamel)，用這個名字從米德爾頓高中畢業(Middletown High School)，以美軍陸戰隊一等兵軍階派駐伊拉克，並在俄亥俄州立大學(Ohio State University)獲得政治學學士。26歲時身為耶魯法學院(Yale Law School)學生，也用這個名字在部落格發文。

范斯在回憶錄中說，母親貝弗莉‧范斯(Beverly Vance)與繼父哈米爾離婚後，姓名問題令他頭疼。

他寫道：「我的名字其實並沒有跟任何我所在意的人有關係，這點讓我相當介意，繼父既然離開了，要解釋為何我叫JD哈米爾頗費口舌。」

范斯指出：「我在童年時期痛恨的所有事物裡，莫過於父親角色經常換人。」

後來范斯決定使用從小撫養他、已於2005年過世的外婆邦妮‧布蘭頓‧范斯(Bonnie Blanton Vance)姓氏。

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