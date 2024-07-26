美媒：中共犯台隱憂增 美中台提升無人機技術

圖為中國人民解放軍軍事演習。(新華社)

美國之音（VOA）報導，無人機功能愈來愈多，加上中國入侵台灣的隱憂也在增加，促使華府、北京和台灣改進無人機技術的精密性、適應性和成本。

美國「地獄景象」戰略

根據美國國防部創新單位說法，五角大廈 去年8月啟動一項規模10億美元的「複製者計畫」（Replicator Initiative），旨在製造「數以千計」空中、海上和陸地無人機。五角大廈的目標是在2025年8月前建立這支無人機部隊。

這項計畫是美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）日前向「華盛頓郵報」描述「地獄景象」（hellscape）戰略一環，這項戰略用意是透過在台灣與中國間的空中和海域部署數以千計無人機，以對抗中國犯台。

喬治梅森大學（George Mason University）政策研究員凱倫勃恩（Zachary Kallenborn）說：「無人系統的好處在於可以獲得一大堆廉價、拋棄式（無人機），成本又低。如果無人機被擊落，只有會計師會難過。無人機可大規模使用以壓倒對手，並削弱他們的防禦能力。」

凱倫勃恩補充表示，「地獄景象」戰略目的在於使用大量廉價無人機，試圖阻止中國攻擊台灣。

中國無人機製造優勢

中國也有自己的計畫，且是世界上最大的商業無人機製造商。在帕帕羅接受華郵訪問後，中國在一場記者會上警告美方正在玩火。

中國國防部發言人吳謙說：「那些叫囂要把別人的家園變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備…在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，中國人民解放軍一向是敢打硬仗、能打勝仗。對於一些人的威脅與恫嚇，我們從來就不吃這一套。」

分析人士指出，中國國家主席習近平 強調軍方技術與現代化，使中國擴大無人機使用的努力得到強化。習近平上週在中共第20屆中央委員會第3次全體會議上強調了這一點。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）助理教授拉斯卡（Michael Raska）透過電子郵件告訴美國之音：「中國軍方正在開發超過50種具有不同功能的無人機，集結一支由數以萬計無人機組成的機隊，數量可能是台灣和美國（無人機）總數的10倍。」

拉斯卡說：「這種數量優勢目前推動中國加速軍事現代化，無人機可用於從衝突前情報蒐集到群體攻擊等各種用途。」

分析人士表示，中國的商業無人機製造優勢，有助中共軍方推動無人機發展。中國大疆公司（DJI）在家用無人機生產和銷售方面居主導地位，2021年占全球消費市場的76%。

分析人士指出，大疆無人機的生產規模和低廉售價，可能讓中國於潛在無人機戰爭中處於有利地位。但中國否認正在尋求將商業無人機技術用於未來的衝突中。

無人機部隊

在美國夥伴的協助、中國壓力和俄烏戰爭的教訓下，台灣一直在推動發展本土無人機作戰能力。

美國在台灣無人機發展方面發揮了關鍵作用，近期才承諾出售價值3.6億美元的攻擊型無人機系統。

被問及台美合作時，駐美國台北經濟文化代表處向美國之音表示：「台灣將繼續建立可信的嚇阻力，並與美國等志同道合的夥伴密切合作，維護區域和平穩定。」