美國政治槍擊後曾走向進步 川普案卻恐難造成轉機

共和黨總統候選人川普。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 遭暗殺未遂，反映美國社會嚴重分化。民眾認為政治對立催化暴力。歷史學家指出，美國幾次政治槍擊 後，社會有重大進步；但現在選舉期間，激化言辭依舊，恐難見轉機。

川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢時遭一男子開槍，幸無大礙。槍手連開8槍，造成一死、2重傷，隨後被維安人員擊斃。

這是自1968年羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）參加美國總統選舉民主黨初選遭槍殺身亡後，首件暗殺總統參選人的事件，凸顯美國近年政治極端化對社會的影響。

川普作風強硬 選民認為遭槍擊似可預期

巴特勒郡附近居民蒙哥馬利（Lauren Montgomery）對中央社說，川普一向作風強硬，不顧民眾感受；某種程度上，這起槍擊「似乎可預期」。之前有人試圖刺殺川普，也有人朝他丟物品；現在發生槍擊，對社會安全是很大的警訊。

她表示，川普2016年當選時，社會分化不像現在那麼嚴重；川普大力推動右翼的想法和行動，製造更多分化。之後，川普連任失敗，指控選舉舞弊，導致2021年1月6日的國會山莊暴動；現在再度參選，一再用這些議題凝聚支持者。

「我們現在的分裂和混亂，可能是引發槍擊案的原因。」蒙哥馬利說。

在美國前首都、賓州費城 （Philadelphia）擔任歷史導覽的丹尼斯（Norm Danis）說，不論共和黨或民主黨，很多政治人物都認為「自己最懂，只有自己是對的。國家陷於分化、暴力、互相對立的處境，受傷了」。

從政曾是崇高公共服務 現在卻淪為權位

丹尼斯說，「公共服務」曾是高貴的詞彙；成為領導者，不論州長、參議員還是總統，都是因為他們有心服務公眾。現在政治人物只想保有權位，做他們想做的，通常沒有顧及多數人，尤其是需要幫助的人。

費城是美國的建國之城，孕育獨立運動，見證「獨立宣言」起草與簽署，也是美國憲法誕生之地，並曾作為國家首都。

美國首任總統喬治．華盛頓（George Washington）在位時，憲法還沒有任期限制。他1797年在費城的國會廳將政權移交給繼任者約翰．亞當斯（John Adams），樹立民主政體和平轉移政權的典範。

「直到2020年選舉，所有總統都是光榮、和平地卸任。」丹尼斯感嘆地說。「費城豐富的歷史故事，吸引各國旅客前來體驗象徵美國精神的遺跡。美國喜歡說自己領導世界，卻在暴力、殺戮、槍枝氾濫方面成為世界第一，讓我很傷心」。

丹尼斯說，費城最早是英國貴格會（Quaker）教徒潘恩（William Penn）打造的城市，是當時唯一有宗教自由的英國殖民地。他強調包容與平等的精神深深影響費城，後來建造的自由鐘至今仍是自由、平權的象徵。

「看看歷史，我們是可以坐下來解決問題的，這樣不是很好嗎？」丹尼斯說。

歷史學家：美國嚴重分化 談婚姻也考慮黨派

現年81歲的美國知名歷史學家古德溫（Doris Kearns Goodwin）6月受訪時說，她認為現在美國社會分裂的程度，「比我一生任何時候都更嚴重」。

古德溫說，美國自內戰後，對越戰、外交採孤立或干預主義、種族和民權議題等，都有激烈爭議；如今分化焦點是政黨認同。根據調查，1958年，72%的人不在乎女兒嫁給共和黨或民主黨人；到了2020年，79%的人希望女婿跟自己同一政黨。

歷史學家：政治槍擊案曾推動美國社會重大進步

古德溫在賓州槍擊案後接受波士頓公共廣播電台（Boston Public Radio）訪問，提到美國史上好幾次暗殺政治人物的槍擊案，都促成重大改革。

支持黑人平權的前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年在德州遭槍擊身亡，副總統詹森（Lyndon B. Johnson）繼任隔天立即宣布，將優先推動民權法案，以完成甘迺迪遺志。當時，幕僚都認為這有極大的風險。

古德溫說，詹森和兇手同是德州人，這使詹森不受信任，而當時再11個月就要選舉，推動民權法案可能面臨南方州反彈。面對幕僚勸告，詹森留下這句名言：「那總統的職位到底是為了什麼？」之後，他通過美國史上最重要的民權立法。

1960年代擔任阿拉巴馬州州長時大力推動種族隔離政策的華勒斯（George Wallace），1972年參選總統遭暗殺，導致半身不遂。古德溫說，幾年後，華勒斯向黑人社群道歉，再度參選州長獲得9成黑人選票。

她也提到前總統雷根（Ronald Reagan）1981年遭槍擊的故事。在當時冷戰背景下，雷根的強勢領導也讓黨派高度對立。雷根送醫後，麻醉前還幽默問醫生：「你是共和黨吧？」醫生回答他說：「今天我們都是共和黨。」

古德溫說，雷根術後首位受邀的訪客是民主黨籍聯邦眾議院議長歐尼爾（Tip O'Neill）；當時歐尼爾先握著雷根的手，跪下來誦讀詩篇，親吻他的手後離開。兩人從此建立友誼，對兩黨合作通過多項跨黨派立法至為重要。

「據說他們每天傍晚6點會通電話說：『好，6點我們可以停止相互攻擊，去喝一杯酒，聊聊天。』這顯示他們的合作和友誼有多麼重要。」古德溫說。

槍擊案後 政治能否走向「中道」

蒙哥馬利說，希望槍擊案作為警鐘，讓川普走向「中道」。這番話或許反映厭倦政治鬥爭的美國民眾心聲。

許多報導指出，槍擊案後川普訴諸團結，不到兩天就拋諸腦後；而他指的團結，也是要民主黨別再追訴他的司法案件。

古德溫說，川普呼籲團結有點不知所云。選舉不需要團結，應該好好辯論政策；對抗暴力、對抗引發暴力的激進言論才需要團結。槍擊案的發生是重新定調、緩和對立的契機，但「我不太抱希望，選舉期間很難改變人們的想法」。

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