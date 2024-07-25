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哈佛：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

美第2季經濟成長超強 通膨持續降溫

哈佛研究：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

記者顏伶如／即時報導
哈佛研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。圖為共和黨副總統候選人范斯年幼時在俄亥俄州的住家。(路透)
哈佛研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。圖為共和黨副總統候選人范斯年幼時在俄亥俄州的住家。(路透)

華爾街日報25日報導，哈佛大學(Harvard University)研究人員長達十多年研究發現，窮人家庭孩子若想出頭天，在經濟流動(economic mobility)當中向上提升位階，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。

哈佛大學經濟專家兼哈佛非營利政策研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights)主任契提(Raj Chetty)率領團隊與人口普查局(US. Census Bureau)專家共同完成的研究報告24日公布。研究人員針對5700萬名美國兒童數據與人口統計、稅務資料進行比對分析，研究範圍橫跨1978年至1992年間出生的美國民眾。

研究人員透過數據分析驗證長期以來的推論：窮人家庭孩子當父母就業情況獲得改善，孩子長大之後經濟條件就變得更好。重要的是，窮人孩子經濟前景的改善不但與父母有關，還跟整個社區有關。

根據研究結果，窮人孩子如果成長於較多家長都有工作的社區，成長之後的經濟條件也相對較佳。也就是說，窮人孩子父母或許失業，但如果同學的家長是有工作的，未來經濟前途仍將變得更好。

相對的，社區當中家長就業率降低，孩子成年之後的經濟前景就變得黯淡。

契提表示，孩子成長於有著相同族裔背景與經濟階級的社區裡，如果社區當中成年人就業率較高，孩子長大之後的長遠經濟表現較好。

研究人員指出，1992年時出生於非西語裔白人家庭、家庭年收入排在最低25%的兒童，成長到27歲時的收入狀況比1978年時出生於相同環境的兒童更不可能獲得改善。

整體而言，1992年出生的低收入白人兒童，經濟前途比1978年出生的低收入白人兒童糟糕許多，雖然其中有少數得以在歲數較長之後改善經濟階級，在27歲時多半仍然停留在童年時期的經濟地位。

不過，1992年出生於窮人家庭的非洲裔兒童，成長之後經濟獲得改善的機會則比1978年時出生的低收入黑人兒童更好。

低收入 就業 哈佛大學

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