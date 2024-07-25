CNN民調：川普支持率49% 領先賀錦麗 但在誤差範圍內

CNN委託獨立民調機構SSRS針對登記選民所做的最新民調顯示，共和黨總統候選人川普以49%支持率領先賀錦麗的46%。(美聯社)

副總統賀錦麗 表態角逐白宮大位後，有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調 機構SSRS針對登記選民所做的最新民調顯示，共和黨總統候選人川普 以49%支持率領先賀錦麗的46%，差距在誤差範圍內，顯示雙方競爭較拜登退選前與川普之爭更為激烈。

民調並顯示，選民普遍支持拜登退選並且做完任期的決定。儘管民主黨人和傾向支持民主黨的選民對於拜登的繼任者應延續其政策或制定新路線仍存在嚴重分歧，但他們都願意力挺賀錦麗（Kamala Harris）。

CNN將這份7月22日至23日進行的民調與今年4月及6月的民調相互比對，結果發現，95%先前支持拜登的選民現在都轉而力挺賀錦麗，先前支持川普的支持者則有92%繼續支持川普。

先前在「拜川對決」中宣稱「兩邊都不支持」的選民中，現在有30%支持賀錦麗、27%支持川普，其他人仍堅持會投給其他人或是不去投票。4月及6月的民調都顯示，川普領先拜登6個百分點。

最新民調還顯示，民主黨換帥後出現巨大轉變。在支持賀錦麗的選民中，有半數表示，他們投票是為支持賀錦麗本人，而非反對川普。在CNN6月的民調中，拜登的支持者中只有37%表示他們投票主要是為了表達對總統本人的支持。

針對35歲以下選民，4月或6月民調中有49%支持川普、42%選擇拜登；而在最新民調中，支持賀錦麗的年輕選民占47%，支持川普者則占43%。

在非裔族群方面，原先拜登在非裔選民中的支持率為70%，川普為23%；如今賀錦麗在這個族群的支持率逾78%，川普僅剩15%。

本次民調針對參加4月或6月民調的合格選民以全美隨機抽樣方式選取1631人進行線上或電話調查，抽樣誤差為正負3個百分點。