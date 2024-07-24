數度交談…川普若再執政 將為小甘迺迪安排何職？

獨立候選人小羅勃．甘迺迪。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)24日報導，多名消息人士指出，前總統川普 與獨立參選人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)本月裡幾天之內數度交談，包括共和黨 全國代表大會(Republican National Convention)期間在密爾瓦基碰面，討論川普如果二度執政可為小羅勃．甘迺迪安排哪些政府職務。

兩名知情人士說，談話之中出現的提議之一，是讓小羅勃．甘迺迪掌理衛生部。

小羅勃．甘迺迪出身傳奇政治世家甘迺迪家族，對疫苗向來持懷疑態度。

消息來源透露，川普與小羅勃．甘迺迪在密爾瓦基的見面，討論結果並未達到讓小羅勃．甘迺迪願意退出選舉並且改為川普背書的程度，這場會議只是「非正式」(informal)、「隨意討論」(free flowing)的性質。

一名消息人士說，川普在賓州遭遇槍手暗殺未遂的當天晚間便與小羅勃．甘迺迪通電話，兩人在電話中約定下周要在密爾瓦基碰面。

熟悉小羅勃．甘迺迪的兩名消息人士說，小羅勃．甘迺迪同意與川普見面是想要促進國家團結。

消息人士說，小羅勃．甘迺迪過去約一年來一直嘗試與民主黨 高層接洽，想要討論如何讓民主黨「找回根基」，但接觸結果並沒有成功。

小羅勃．甘迺迪原本參加民主黨總統初選，2023年10月改為獨立參選。

小羅勃．甘迺迪競選副手、華裔律師妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan)發表聲明說，知道小羅勃．甘迺迪與川普的討論，並且予以支持。