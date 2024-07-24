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賀錦麗挑誰當副手？民主黨全代會黨代表較青睞夏皮洛

記者顏伶如／即時報導
賓州州長夏皮洛。(美聯社)
賓州州長夏皮洛。(美聯社)

副總統賀錦麗代表民主黨在11月大選迎戰前總統川普，應該挑誰擔任副手？紐約時報本周訪問即將參加民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)的全國各地251名黨代表，賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)最受青睞，其次為亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。

根據統計，在來自34州與波多黎各的共計251名黨代表當中，40人認為賀錦麗應該挑選夏皮洛擔任副手，28人認為凱利應該出任賀錦麗副手。

另外，23名黨代表青睞的副手人選是肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)，密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)與北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)則各自獲15名黨代表支持，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)有13名黨代表支持，8名黨代表支持伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)，4名黨代表支持加州州長紐森(Gavin Newsom)。

新聞周刊(Newsweek)分析，民主黨全代會將有3000多名黨代表參加，251人的抽樣相對較少。賀錦麗已獲得1976名黨代表支持代表民主黨參加2024年大選。

紐約時報報導，某些黨代表說，擔心賀錦麗身為非洲裔女性，在幾個搖擺州恐怕不容易勝出。

田納西州黨代表、田州州參議員艾克巴瑞(Raumesh Akbari)表示，許多民眾仍有偏見：「只因為賀錦麗身為非洲裔女性，便不願意給她機會」。

賀錦麗 民主黨 紐約時報

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