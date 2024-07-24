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鯨魚躍出海面撞翻漁船 專家：牠可能不知道那裡有船

編譯周辰陽／即時報導
新罕布夏州近海日前發生一隻鯨魚突然躍出海面，隨後撞到了一艘漁船，導致船隻翻覆。(截取自WFAA YouTube/Colin Yager)
新罕布夏州近海日前發生一隻鯨魚突然躍出海面，隨後撞到了一艘漁船，導致船隻翻覆。(截取自WFAA YouTube/Colin Yager)

美國海岸防衛隊表示，新罕布夏州近海日前發生一隻鯨魚突然躍出海面，隨後撞到了一艘漁船，導致船隻翻覆，所幸船上2位漁民安然無恙。

美聯社與NBC新聞報導，這起事件發生在23日，地點位於新州拉伊的奧迪奧恩角州立公園（Odiorne Point State Park）附近。根據鄰船目擊者拍攝的影像，這隻座頭鯨突然躍出海面，隨即撞上了漁船左後方，至少可見到一名男子掉進海中。

據報導，船上另一男子同樣被拋出船外。他們事後表示，稍早就曾見過這隻鯨魚，當時正設法保持距離。漁民肯尼（Ryland Kenney）告訴當地媒體，「他潛進海裡，消失了幾分鐘，然後我們知道的下一件事，就他突然出現在我們的船尾」。

海岸防衛隊在社群媒體平台「X」發文表示，他們接到了求救呼叫，宣稱一艘7公尺長的船因為鯨魚躍出海面而翻船，「當船翻覆時，船員彈了出去」，並指「好心人把兩人從海裡救起，沒有人員傷亡報告」。

根據報導，伸出援手的人原來是年輕的雅格兄弟。懷特（Wyatt Yager）告訴記者，「我看到牠突然出現了，就想，『哦，牠會撞上船』，船就翻了」，柯林（Colin Yager）則用手機拍下了事發經過；鯨魚據報似乎沒有受傷，整起事件已向其他有關單位進行了通報，被撞翻的船也打撈上岸。

新罕布夏大學淺灘海洋實驗室（Shoals Marine Laboratory）執行主任莫里斯（Sara Morris）表示，這隻鯨魚可能不曉得船在那個地方，「如果你非常仔細看著影像，就可以見到鯨魚張著嘴巴。看樣子牠正在撲食，實際上是想抓魚」。

一隻座頭鯨14日在巴拿馬伊瓜納島附近躍出海面。資料照片。美聯社
一隻座頭鯨14日在巴拿馬伊瓜納島附近躍出海面。資料照片。美聯社

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