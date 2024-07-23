我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

西南航班進場高度過低僅150呎 今年已3起低飛事件、航管局要查

編譯廖振堯／即時報導
西南航空公司14日發生班機低飛，離海面僅150呎，臨時改換降落機場的事件。(美聯社)
西南航空公司14日發生班機低飛，離海面僅150呎，臨時改換降落機場的事件。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)425號航班14日原定在佛羅里達州坦帕國際機場(Tampa International Airport)著陸，卻在距離目的地點約5哩時過早降低高度，飛行高度僅150呎，而且最終也未降落在坦帕機場，改道飛到200哩外的勞德代堡機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)才降落；聯邦航空管理局(FAA)已在調查該事件， 同時對該航空公司的連串安全事件展開廣泛稽核。

美聯社報導，航班即時追蹤網站Flightradar24顯示西南425航班從俄亥俄州哥倫布(Columbus)起飛，在飛越考特尼坎貝爾海堤(Courtney Campbell Causeway)附近的舊坦帕灣(Old Tampa Bay)時達到最低點。此前另外三班飛往坦帕的班機飛越同一地點時高度均在1225呎左右，不像425航班僅有150呎那麼低。

西南航空聲明稱，425航班在機組人員停止進場坦帕國際機場的計畫後，安全改道飛往勞德代堡機場。FAA於22日表示正在調查這起事件，西南航空則稱正與FAA聯繫，以了解並解決任何違規行為，「對西南航空而言，沒有比顧客和員工的安全更重要的事」。

這已非西南航空首起低飛事件，6月18日其4069航班飛近奧克拉荷馬市威爾羅傑斯世界機場(Will Rogers World Airport)9哩處時離地面才525呎，觸發了低空警報。塔台人員收到警告後呼叫該航班機組人員，飛機拉升後重新繞場一圈才平安降落。

此外，4月時西南航空2786號航班也在夏威夷海岸附近俯衝，從約1000呎驟降到離海面不到400呎。國家運輸安全委員會(NTSB)還在調查6月時746號航班在3萬2000呎高空「荷蘭式翻滾」(Dutch Roll)的事件。

西南航空公司承認FAA展開稽核， 並稱公司、工會和FAA專家及領袖已組成一個小組，以便更嚴密檢查該公司的安全系統，「這個小組的任務是根據數據進行深入分析，以找到改善的機會」。

FAA表示，該局已加強對西南航空的監督，以確保遵守聯邦安全規定，同時稽核的時間表將根據安全調查來決定。

俄亥俄州 夏威夷 佛羅里達州

上一則

台灣政策法領銜人 前參院外委會主席梅南德茲下月辭職

延伸閱讀

義大利埃特納火山噴發 西西里島機場被迫關閉

義大利埃特納火山噴發 西西里島機場被迫關閉
達美再砍600航班 微軟當機災情延燒

達美再砍600航班 微軟當機災情延燒
全美航班大亂 西南航空因使用32年前舊系統意外逃過

全美航班大亂 西南航空因使用32年前舊系統意外逃過
川普死裡逃生 激出全代會「慶典」狂熱 川粉右耳貼紗布相挺

川普死裡逃生 激出全代會「慶典」狂熱 川粉右耳貼紗布相挺

熱門新聞

范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
猶他州的峽谷地國家公園。(美聯社)

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

2024-07-16 12:39

超人氣

更多 >
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉