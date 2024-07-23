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健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

記者顏伶如／即時報導
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

國家廣播公司(NBC)報導，父母為移民的不少Z世代(Gen Z)兒女由於受不了健保開銷昂貴、房租高漲、學貸壓力以及政治制度混亂，在「毀滅主義」(doomism)影響下紛紛放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家；雙親當年為了追求美國夢而來到美國，但在美國出生的第一代子女卻說，對於美國生活絕望，覺得永遠不可能出人頭地。

報導指出，「毀滅主義」成為Z世代年輕人熱門話題，社群網站有著如何離開美國的討論，TikTok還有傳授申請雙重國籍的手把手教學。

根據聯合國統計，目前約有300萬美國人旅居海外，比1990年代增加127萬人。

住在紐約的27歲女作家杜瑪茲(Maz Do，音譯)擁有康乃爾大學(Cornell University)碩士，分別來自越南、印尼的父母為了躲避暴力與貧窮而移民美國。但杜瑪茲說，離開美國將能讓她對自己的根源認識更多。

今年稍後將在傅爾布萊特(Fulbright)獎學金贊助下前往印尼訪問的杜瑪茲說：「我覺得非常茫然，覺得自己只是亞裔美國人。」她說，內心有著一種罪惡感，努力嘗試了解出身根源，用自己的方式界定成功的意義。

杜瑪茲說，還在研究如何在海外地區進行通訊投票

23歲的薩拉(Rania Salah)在美國出生，父母來自約旦。2022年從美利堅大學(American University)畢業的她，從維吉尼亞州公寓搬離之後準備前往土耳其，過一陣子之後將遷往卡達。

薩拉說，讓她覺得過不下去的爆發點是求職時申請了500多份工作，同一時間則為紅斑狼瘡健康問題所苦。薩拉透過TikTok分享心路歷程吸引250萬粉絲收看。

她說，畢業之後就開始工作，後來因為病情惡化而辭職，醫師得知她將離開美國時反而為她高興，認為壓力減輕之後病情將能好轉。

印尼 移民 通訊投票

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