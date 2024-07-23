新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

副總統賀錦麗。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)自由編輯(Editor-at-Large)羅傑斯(Tom Rogers)撰文分析，副總統賀錦麗 是替代拜登 總統問鼎2024年大選的最弱人選，五大理由包括：

難逃現任者面臨困境的全球趨勢

從英國、法國到印度，多項實例顯示現任政府在選舉當中面臨困境，賀錦麗難逃全球政治環境的現實趨勢，競選時沒有辦法擺脫現任政府的執政包袱。

拜登雖然退選，但高齡爭議並未消失

賀錦麗接棒參選，讓拜登受到質疑的高齡話題持續發酵。共和黨與媒體繼續追究為何白宮掩飾拜登心智狀況的真相。對於外界詢問，賀錦麗終究無法迴避。

共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)以拜登已不適任為由要求立即辭職，賀錦麗此時面臨的考驗是如何為拜登辯護，並且說明為何自己不應該現在就接替拜登擔任總統。

羅傑斯分析，共和黨表面上雖要求拜登立即下台，其實最不願看到的結果就是賀錦麗真的繼任總統，有機會以國家元首的身份表現執政能力，扭轉外界對她的觀感。

移民問題成為包袱

移民問題以及拜登移民政策是這次選舉重要議題，賀錦麗因此背負包袱。由於拜登指派賀錦麗處理邊境問題，拜登政策導致非法入境者從美墨邊境大量湧入，賀錦麗無法逃脫外界的檢討。

羅傑斯分析，移民堪稱拜登政府政策的最大弱點，民主黨挑選在這方面表現薄弱的人選擔任總統候選人，決定令人匪夷所思。

「檢察官迎戰罪犯」(the prosecutor versus the criminal)的論述讓人不解

特別檢察官對川普 展開調查時，強調獨立自主、超越黨派以及無人能夠凌駕於法律之上的精神，但選舉主軸突然放在川普是罪犯(criminal)，還說出馬迎戰川普的賀錦麗是起訴川普的最佳人選，與盲目正義(blind justice)理念剛好背道而馳。

即席演講功力不足

賀錦麗若有讀稿機或講稿可以表現良好，但即席演講功力不足，沒辦法言簡意賅地表達為何川普不適合擔任美國總統。

羅傑斯指出，某些人認為對移民與通膨等拜登經濟政策深感不滿的非洲裔民眾，看到賀錦麗有黑人父親及印度母親必定全力相挺，「我則對此存疑」。