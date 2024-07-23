喬治克隆尼表態支持賀錦麗 讚揚拜登拯救民主

好萊塢巨星喬治克隆尼。美聯社

好萊塢巨星喬治克隆尼今天宣布支持副總統賀錦麗 問鼎白宮，並讚揚總統拜登 退選的決定。他是首批高調呼籲拜登不要尋求連任的民主黨 重要支持者之一。

法新社報導，喬治克隆尼（George Clooney）在提供給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中表示：「拜登（Joe Biden）總統展現了真正的領導力。他再次拯救了民主。我們都非常興奮，願意竭盡所能支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）歷史性的參選。」

喬治克隆尼是民主黨的重要募款人，也是拜登的長期支持者。他在2周前公開呼籲81歲的拜登讓位給更年輕的候選人，以便民主黨提高在11月總統大選中打敗川普（Donald Trump）的勝算。

喬治克隆尼當時投書「紐約時報」（New York Times），令許多人感到震驚。他寫道：「我對拜登青睞有加，我視他為朋友、我相信他…但他唯一無法戰勝的是時間。」

他在紐時投書中表示，如果拜登參選，民主黨「不會在11月獲勝」，並將輸掉聯邦眾議院，也無法在參議院取得多數席次。

歷經與日俱增的壓力，拜登21日突然宣布退選，並支持他的副總統參選。賀錦麗隨後迅速獲得黨內領袖們壓倒性的支持，並從選民募得大量捐款。