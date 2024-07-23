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最新民調：川普在移民議題比賀錦麗更獲選民信任

記者顏伶如／即時報導
最新民調顯示，副總統賀錦麗，在移民議題上受到選民信任的程度並不如前總統川普。（美聯社）
最新民調顯示，副總統賀錦麗，在移民議題上受到選民信任的程度並不如前總統川普。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)23日報導，最新民調顯示，可望代表民主黨參加2024年大選的副總統賀錦麗，在移民議題上受到選民信任的程度，並不如前總統川普

YouGov民調機構22日公布最新民調結果顯示，受訪者被問到誰在移民問題上能有較好的表現時，45%回答川普，30%回答賀錦麗。外交政策方面，44%受訪者認為川普將有較好表現，32%則說看好賀錦麗。

選民看好川普將有比賀錦麗更好表現的項目， 還包括槍枝(40%對34%)、犯罪(41%對29%)、通貨膨脹(43%對29%)。

賀錦麗比川普更獲選民信任的項目則有男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)議題(43%對22%)、墮胎(43%對31%)、環保(41%對30%)、教育(40%對33%)、健保(40%對35%)。

統計顯示，川普與賀錦麗對決的情況下，川普在登記選民當中獲得支持度44%，賀錦麗則有39%。

蓋洛普(Gallup)日前公布民調顯示，只有19%受訪民眾贊成增加移民，創下2009年以來相同民調的最低比例；53%受訪者支持在美墨邊境擴大築牆計畫。

鮑登學院(Bowdoin College)及倫敦大學學院(University College London)教授魯達列維吉(Andrew Rudalevige)接受新聞周刊訪問時說，如果賀錦麗上台執政，移民政策估計不會出現有別於現行政策的巨大改變。

魯達列維吉說，賀錦麗的任務是擋下共和黨計畫，「她想要因為拜登政府的成績而獲得肯定，同一時間卻不必為拜登政府的缺點面臨指責」。他表示，共和黨將把賀錦麗定調為「沒有能力」，並說她是拜登政府的幕後操縱力量。

劍橋大學(Cambridge University)地緣政治中心主任賀斯特(William Hurst)表示，如果民主黨保住參院多數並贏回眾院多數，移民政策出現大幅改革的機會極高，新政府可能有機會推出具有代表意義的重大政策。

賀斯特分析，如果賀錦麗當選，共和黨維持眾院多數或贏得參院多數，賀錦麗政府將面臨與拜登政府一樣的難題，某些共和黨人認為缺乏移民改革；移民問題持續延燒其實對共和黨選情有利。

賀錦麗 川普 移民

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