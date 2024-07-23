紐時：為何某些金主暫時不願為賀錦麗背書？

副總統賀錦麗。美聯社

紐約時報23日分析，某些民主黨 金主暫時不願為副總統賀錦麗 出馬參選總統背書，避免被外界解讀為阻止透過公開提名程序產生候選人。

賀錦麗競選團隊說，從21日下午至22日晚間累計募款金額超過1億。然而，包括前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、創投富豪柯斯拉(Vinod Khosla)在內等重量級金主，迄今卻沒有為賀錦麗背書。

報導指出。重量級金主到目前為止沒為賀錦麗背書的原因是，不想太快支持賀錦麗而看起來像一場「加冕典禮」(coronation)，希望她能經過完整的黨內提名程序，否則恐有遭遇政治反彈的風險。

彭博22日在社群媒體X發文寫道，應該走完提名程序。柯斯拉也在X平台發文指出，公開程序可以讓任何人都有機會參與並且表達意見，「加冕典禮對民主來說，並非好事」。

除了金主之外，參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)到目前為止的公開發言也都保持中立，並沒有為賀錦麗背書。

紐時報導分析，所有民主黨陣營預料很快就會力挺賀錦麗，賀錦麗已經獲得足以跨越提名門檻的黨代表票數。

蘋果公司(Apple)共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)的遺孀蘿琳‧賈伯斯(Laurene Powell Jobs)以及矽谷創投家康威(Ron Conway)已為賀錦麗背書。賀錦麗先前角逐2020年民主黨總統初選時的婦女支持者已經開始動員，約有300名金主參加22日的電話會議。

另一方面，賀錦麗選舉團隊架構現已慢慢成形。

賀錦麗已邀請拜登 競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)掌理競選團隊，並且邀請前總統歐巴馬任內的司法部長霍德(Eric Holder)負責對可能出任競選副手的人選展開背景調查。