華郵：賀錦麗把選舉主軸拉回墮胎權

副總統賀錦麗接棒代表民主黨參加大選之後，設法將選舉主軸拉回墮胎權以爭取選民支持。(路透)

華盛頓郵報23日報導，副總統賀錦麗 接棒代表民主黨參加大選之後，設法將選舉主軸拉回墮胎 權以爭取選民支持；民主黨人士評估，對於保衛墮胎權的訊息傳達，賀錦麗將比拜登 總統效果更佳。

身為天主教徒的拜登，數十年從政生涯向來避談墮胎，與前總統川普舉行辯論時也未回答墮胎問題，賀錦麗的發言基調則明顯不同。今年她曾在主要決戰州展開「生育自由巡迴之旅」(reproductive freedoms tour)，抨擊共和黨執政州的墮胎禁令，經常與民主黨籍州議員、檢察長以及倡議人士、墮胎診所舉行會議，研商如何推翻禁令。

民主黨民調專家雷克(Celinda Lake)表示：「毫無疑問，改由賀錦麗出馬參選，有助於凸顯墮胎議題。」雷克說：「無論無何，她一直是我們最堅強的聲音，能在墮胎權議題向婦女選民催票，向整個年輕世代選民以及少數族裔選民催票。」

支持墮胎權的倡議人士說，最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，今年第一次遇到總統選舉，賀錦麗身為挺墮胎陣營最強而有力的民主黨盟友之一，不但有助於民主黨打敗前總統川普，還能讓民主黨保住參議院多數，贏回眾議院多數。

拜登21日宣布退選之後的數小時內，知名墮胎權保護團體「全民生育自由」(Reproductive Freedom for All)、「艾蜜莉名單」(Emily's List)便為賀錦麗背書。「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)主席強生(Alexis McGill Johnson)則稱讚賀錦麗是第一位執政期間造訪旗下診所的副總統。

報導指出，拜登經常遭民主黨同僚批評沒有在「羅訴韋德案」遭推翻後立即批評最高法院，但拜登透過聯邦機關對於保障墮胎權採取溫和步驟。

拜登幕僚說，墮胎議題有助於吸引年輕選民、自由派選民及少數族裔選民，這些族群原本都支持拜登，但最近幾個月態度鬆動，但選舉期間拜登大多將傳達墮胎議題的任務交由賀錦麗負責。

華盛頓郵報報導，賀錦麗在副總統任內一直找不到立足點，上台初期由於美墨邊境非法入境人數增加，被授予移民政策任務，「羅訴韋德案」遭推翻後賀錦麗則找到對拜登政府有利的操作議題。