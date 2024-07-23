我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若賀錦麗當選總統 美專家：對中態度依然強硬

參議員陸天娜、曲怡文 籲聯邦制定鋰電池安全標準

WSJ：賀錦麗支持加薩停火 美國外交政策可能改變

記者顏伶如／即時報導
副總統賀錦麗支持加薩停火，參加11月大選如果勝出，美國外交政策可能改變。(美聯社)
副總統賀錦麗支持加薩停火，參加11月大選如果勝出，美國外交政策可能改變。(美聯社)

華爾街日報23日分析，副總統賀錦麗支持加薩停火，接替拜登總統參加11月大選如果勝出，美國外交政策可能改變。報導指出，賀錦麗是最為大力支持加薩停火的拜登政府高層官員，有機會讓美國政策朝向更親以色列，賀錦麗也曾公開提及戰爭帶來平民傷亡及人道危機等後果。

賀錦麗的丈夫任德龍(Doug Emhoff)是美國總統或副總統配偶當中第一位猶太人裔，去年10月7日以色列遭遇突襲之後，經常針對反猶太主義發表評論。

報導指出，賀錦麗如果執政，民主黨國安團隊將有重大異動，國安幕僚高登(Philip Gordon)可能扮演關鍵角色。前任與卸任官員說，賀錦麗上台之後，目前拜登政府團隊要角如國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國務卿布林肯(Anthony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)都將遭到撤換。

賀錦麗向來小心避免做出與拜登相左的發言，不過在以色列-加薩衝突問題經常挑戰拜登政府尺度；賀錦麗搶在其他官員之前出聲，強力主張避免百姓死傷、要求解決占領區人道危機。

前總統歐巴馬任內的美國駐北約大使達爾德(Ivo Daalder)表示，如果加薩情勢未見大幅改善，賀錦麗可能尋找其他方式向以色列施壓。

賀錦麗本周將陪同拜登總統接見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，屆時她的中東政策觀點將成為各界討論焦點。幕僚透露，賀錦麗將與內唐亞胡另外舉行單獨會議。由於賀錦麗將赴印地安納波里斯出席先前已敲定的活動，內唐亞胡在國會發表演說時，她將不在華府。

幕僚指出，賀錦麗與內唐亞胡見面時將表達「戰爭應該畫下句點」的立場，同時確保以色列安全，所有人質獲釋，加薩地區巴勒斯坦平民的苦難必須停止，巴勒斯坦人民應該有權享受尊嚴、自由以及自治。

報導指出，政治觀察家說，賀錦麗目前把重心放在獲得民主黨提名為總統候選人，不希望與內唐亞胡產生任何衝突，但她也不想被外界批評為面對以色列時表現軟弱。

美國官員說，賀錦麗與內唐亞胡的關係將與拜登和內唐亞胡的關係截然不同，拜登雖然與內唐亞胡意見不同，對於如何與內唐亞胡接洽卻有數十年經驗。

白宮官員表示，賀錦麗與內唐亞胡的互定不是從零開始，拜登與內唐亞胡之間的電話會議，賀錦麗幾乎都有參與，前後共計有20多次；賀錦麗與以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)則有長久交情，自從10月7日以來已有五次電話會議，並在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)期間碰面。

賀錦麗 拜登 以色列

上一則

馬斯克稱自己被騙同意兒子變性 稱「覺醒心靈病毒」殺了他

下一則

華郵：賀錦麗把選舉主軸拉回墮胎權

延伸閱讀

增加勝選機率？若賀錦麗當選美國總統 美專家：對中態度依然強硬

增加勝選機率？若賀錦麗當選美國總統 美專家：對中態度依然強硬
紐時分析：賀錦麗出馬有機會嗎 民主黨6個希望與風險

紐時分析：賀錦麗出馬有機會嗎 民主黨6個希望與風險
民調：賀錦麗仍小輸川普 7成民主黨人滿意換她接棒

民調：賀錦麗仍小輸川普 7成民主黨人滿意換她接棒
賀錦麗可沿用拜登競選經費？共和黨質疑違法 恐將有法律戰

賀錦麗可沿用拜登競選經費？共和黨質疑違法 恐將有法律戰

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
猶他州的峽谷地國家公園。(美聯社)

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

2024-07-16 12:39

超人氣

更多 >
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎